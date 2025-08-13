Prima pagină » Actualitate » La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică

13 aug. 2025, 18:26, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Valurile de căldură sunt tot mai dese în România în această vară, dar și în alte țări. Specialiștii recomandă setarea aerului condiționat la un nivel confortabil, care să reducă diferența față de temperatura de afară.

Astfel, specialiștii de la Departamentul federal de Energie al SUA nu vorbesc despre o temperatură fixă pe care să o setezi, ci alegerea uneia care să „fie confortabilă și ofere controlul umidității”, susținând o diferență mică între temperatura de afară și cea din cameră poate face o reducere mare la factura de energie.

Această instituție a mai recomandat și ca, în timpul nopții, aerul condiționat să fie setat cu 4 grade mai mult, iar când nu e nimeni în casă, să fie setat cu 7 grade mai mult decât în mod obișnuit.

De altfel, compania Rochester Electric and Gas (RG&E) sfătuiește să se aleagă un nivel de aproximativ 25.5 grade C sau mai ridicat, susținând că fiecare grad ce depășește 24 de grade reduce consumul la factura de energie cu 3%.

Datele meteorologice analizate de Rochester indică că, din anul 2000, media maximelor în iunie și iulie este de 25,1 grade C, respective 27,6 grade C, iar în luna august de ajunge la 26,8 grade. Schimbările climatice au dus la o creștere a temperaturilor cu 2.4 grade Fahrenheit.

Fenomenul acesta, combinat cu efectul insulei de căldură urbanăși cu lipsa vegetației în cartierele defavorizate, face ca nopțile să fie mai dificil de suportat și reduce eficiența aerisirii naturale prin deschiderea ferestrelor.

Însă, în afară de aerul condiționat, experții mai recomandă și alte metode simple și eficiente de a răcori casa:

  • Ventilatoarele de pe tavan – pot reduce costurile cu 14%, conform Energy Star
  • Un termostat programabil
  • Protecția ferestrelor jaluzelele sau perdelele groase pot reduce căldura provenită de la soare cu peste 60%.

  • Evitarea surselor de căldură lângă termostat lămpile sau aparatele generatoare de căldură pot să păcălească senzorul și pot determina aerul condiționat funcționeze mai mult decât trebuie.

Specialiștii mai spun că, în perioadele de căldură extremă din perioada verii, cel mai bine este să fie un echilibru între confort și economie la factura de energie. Astfel, o temperatură a termostatului setată corect poate să te scape de costuri foarte mari, iar cu câteva modalități de a răcori casa, poți să faci asta și mai ușor.

