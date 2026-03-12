Prima pagină » Știri politice » Din documentele semnate de Nicușor Dan și Zelenski: România se angajează să tragă la răspundere Rusia și să ajute la înființarea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război

12 mart. 2026, 20:13, Știri politice
În urma vizitei oficiale de astăzi, de la București, președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, au semnat Declarația Comună privind Stabilizarea Parteneriatului Stategic. Documentul consolidează cooperarea bilaterală și reafirmă angajamentele ferme pentru tragerea Rusiei la răspundere  pentru crimele de război și sprijinirea înființării unui tribunal internațional special.

Parteneriat strategic între România și Ucraina

Potrivit documentelor oficiale, România și Ucraina se angajează să urmărească penal crimele de război comise de Rusia și să contribuie la înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune. De asemenea, ambele state vor lucra pentru obținerea de compensații pentru tote daunele, pierderile și prejudiciile generate de acțiunile ilicite internaționale ale Rusiei în sau împotriva Ucrainei.

„Pentru a avansa Parteneriatul Strategic reciproc avantajos, Părțile se angajează la:

a. restabilirea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile pentru Ucraina, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv Carta ONU;

b. investigarea și urmărirea penală a crimelor de război și crimelor împotriva umanității comise de Federația Rusă în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei și contribuirea activă la eforturile internaționale pentru înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, comisă de Federația Rusă;

c. obținerea de compensații pentru toate daunele, pierderile și prejudiciile cauzate de actele ilicite internaționale ale Federației Ruse în sau împotriva Ucrainei și contribuirea suplimentară la înființarea și funcționarea Mecanismului de Compensare, inclusiv Comisia pentru Creanțe pentru Ucraina;

d. explorarea tuturor opțiunilor legale prin care activele suverane ruse imobilizate ar putea fi transferate pentru a sprijini Ucraina și a oferi compensații victimelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată în documentul oficial.

Vizita lui Zelenski la București: consolidarea colaborări și angajamente pe lungă durată

Președintele Volodimir Zelenski a efectuat astăzi o vizită oficială la București, menită să întărească colaborarea strategică între Ucraina și România. În centrul întâlnirii s-a aflat semnarea unor acorduri care stabilesc un parteneriat pe termen lung, cu angajamente clare în politică, apărare și securitate, inclusiv cooperarea militară, schimb de informații și sprijin reciproc în eforturile de aderare la structurile euro-atlantice.

În cadrul vizitei s-a discutat despre proiecte comune de infrastructură și energie, dar și de consolidarea mecanismelor de protecție a minorităților și sprijinirea refugiaților ucraineni din România. Oficialii au subliniat că aceste măsuri sunt menite să întărească stabilitatea regională și să asigure o rezistență coordonată împotriva agresiunii externe.

