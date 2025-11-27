Prima pagină » Actualitate » Impozit pe locuință în 2026. Acești proprietari vor plăti o taxă suplimentară începând cu anul viitor

Impozit pe locuință în 2026. Acești proprietari vor plăti o taxă suplimentară începând cu anul viitor

27 nov. 2025, 17:33, Actualitate
Modificările fiscale care vor intra în vigoare în 2026 schimbă modul în care este calculat impozitul pe locuință, prin creșterea valorii impozitabile, eliminarea reducerilor pentru vechime și introducerea unei taxe în plus pentru o categorie de români.

Reforma fiscală care se va aplica proprietarilor din România de la 1 ianuarie va modifica modul în care se va calcula impozitul pe locuință din 2026. Potrivit noilor reguli, valoarea impozabilă a clădirilor va crește cu până la 80%, dispar și reducerile tradiționale acordate locuințelor vechi, iar pentru cele valoroase se introduce o taxă suplimentară. Noua legislație crește semnificativ valorile impozabile, aplicabile întregului fond din România.

Taxă nouă introdusă în 2026 pentru proprietățile scumpe

Majorările nu sunt deloc de neglijat, de la 70% până la 80% față de niveluri actuale. Odată cu majorările din 2026, dispar și reducerile pentru locuințele mai vechi de 30 sau 50 de ani, asta înseamnă că proprietarii imobilelor construite înainte de 1990 vor scoate mai mulți bani din buzunare. Un element de noutate este taxa suplimentară pentru proprietățile scumpe. Impozitul anual se obține prin înmulțirea suprafeței locuinței cu valoarea impozabilă și cu cota stabilită de primărie. Cota de impozitare este stabilită la nivel local și variază cel mai des între 0,8% și 0,2%.

Majorarea impozitului va fi resimțit în special de câteva categorii de români:

  • proprietarii locuințelor construite înainte de 1990, care pierd reducerile pentru vechime;
  • clădirile situate în orașe mari, unde valorile imobiliare sunt oricum ridicate;
  • proprietarii imobilelor premium, care vor plăti suplimentar taxa pentru sumele peste 2,5 milioane de lei;
  • gospodăriile cu mai multe proprietăți, deoarece pachetul fiscal include majorări și pentru alte tipuri de impozite locale – auto, terenuri sau anexe

Proprietarii care vor plăti o taxă suplimentară în 2026

Din 2026, impozitul pe clădiri și terenuri va crește și de 6 ori pentru o categorie de proprietari români. Noua lege va intra în vigoare în Sectorul 1 București, dar autoritățile vor să adopte această lege în mai multe orașe din țară. Un număr de 16 clădiri din Sectorul 1 vor avea impozitele majorate cu până la 500% începând de anul viitor, după ce proprietarii nu au realizat lucrările necesare pentru repararea fațadelor, precizează capital.ro. Autoritățile locale au precizat că toate aceste clădiri au fost încadrate în categoria imobilelor neîngrijite, în urma constatării unei stări tehnice nesatisfăcătoare.

