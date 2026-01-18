Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea unei inculpate minore (14 ani), cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantile, viol săvârșit asupra unui minor și şantaj.

Oamenii legiu au descoperit că, pe parcursul lunii iulie 2025, inculpata a produs, deţinut, stocat şi a pus la dispoziţia unei terţe persoane, mai multe materiale video cu o persoana vătămată minoră, în care aceasta este surprinsă având un comportament sexual explicit.

„Totodată, în aceeași perioadă, în scopul de a produce materiale pornografice, inculpata minoră a constrâns aceeași victimă (minoră), prin amenințare cu postarea pe internet a materialelor deja deținute, să intre în apel video și să execute acte de natură sexuală . Ulterior, în scopul obținerii de la persoana vătămată a unui folos patrimonial injust, respectiv un cont de de socializare cu mulţi urmăritori, inculpata a amenințat victima cu postarea în mediul online a videoclipurilor realizate. De asemenea, pe parcursul cercetărilor a rezultat faptul că, începând cu luna octombrie 2025, inculpata a deţinut şi stocat în telefonul personal și mai multe fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite”, transmite BCCO Oradea, într-un comunicat.

Conform expertizei medico-legale întocmite în cauză, a reieșit că inculpata minoră a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.

În ziua de 16.01.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a inculpatei minore, pentru o perioadă de 15 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești, mai spun oamenii legii.

