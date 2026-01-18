Prima pagină » Actualitate » La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ

La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ

Luiza Dobrescu
18 ian. 2026, 17:29, Actualitate
La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea unei inculpate minore (14 ani), cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantile, viol săvârșit asupra unui minor și şantaj.

Oamenii legiu au descoperit că, pe parcursul lunii iulie 2025, inculpata a produs, deţinut, stocat şi a pus la dispoziţia unei terţe persoane, mai multe materiale video cu o persoana vătămată minoră, în care aceasta este surprinsă având un comportament sexual explicit.

„Totodată, în aceeași perioadă, în scopul de a produce materiale pornografice, inculpata minoră a constrâns aceeași victimă (minoră), prin amenințare cu postarea pe internet a materialelor deja deținute,  să intre în apel video și să execute acte de natură sexuală .

Ulterior, în scopul obținerii de la persoana vătămată a unui folos patrimonial injust, respectiv un cont de de socializare cu mulţi urmăritori, inculpata a amenințat victima cu postarea în mediul online a videoclipurilor realizate. 

De asemenea, pe parcursul cercetărilor a rezultat faptul că, începând cu luna octombrie 2025, inculpata a deţinut şi stocat în telefonul personal și mai multe fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite”, transmite BCCO Oradea, într-un comunicat.

Conform expertizei medico-legale întocmite în cauză, a reieșit că inculpata minoră a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.

În ziua de 16.01.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a inculpatei minore, pentru o perioadă de 15 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești, mai spun oamenii legii.

Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați sexual de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici

Droguri impregnate în hârtie, introduse în penitenciar prin corespondență, în județul Brașov. Ce transmite DIICOT în urma perchezițiilor

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
În adâncurile planetei Jupiter există cu 1,5 mai mult oxigen decât pe Soare
INEDIT Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
17:29
Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
CONTROVERSĂ Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
17:28
Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
LIFESTYLE Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
17:20
Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
ULTIMA ORĂ Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
17:09
Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
MILITAR Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
17:07
Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
ULTIMA ORĂ SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
16:58
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare

Cele mai noi

Trimite acest link pe