Prima pagină » Actualitate » Droguri impregnate în hârtie, introduse în penitenciar prin corespondență, în județul Brașov. Ce transmite DIICOT în urma perchezițiilor

Droguri impregnate în hârtie, introduse în penitenciar prin corespondență, în județul Brașov. Ce transmite DIICOT în urma perchezițiilor

26 nov. 2025, 14:58, Actualitate
Droguri impregnate în hârtie, introduse în penitenciar prin corespondență, în județul Brașov. Ce transmite DIICOT în urma perchezițiilor
Droguri impregnate în hârtie, introduse în penitenciar prin corespondență, în județul Brașov / foto: colaj Mediafax Foto

Miercuri dimineață, 26 noiembrie 2025, au avut loc descinderi în toată țara. Au fost efectuate 150 de percheziţii în zeci de dosare care vizează grupuri infracţionale organizate implicate în trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică. În urma perchezițiilor, procurorii DIICOT au descoperit, la o unitate penitenciară din județul Brașov, droguri impregnate în hârtie care erau introduse prin corespondență. 

Au fost introduse în penitenciarul din județul Brașov droguri de mare risc și produse psihoactive sub formă de corespondență, iar acestea erau vândute sau schimbate pentru țigări sau alte produse, arată Mediafax.

Aceste substanțe interzise erau impregnate în coli de hârtie. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna.

Comunicatul DIICOT

„La data de 26 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Brașov, inclusiv într-o unitate de penitenciar, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, mai mulți făptuitori, aflați în stare de detenție într-un penitenciar situat pe raza județului Brașov, au procurat, deținut și comercializat, către consumatori din interiorul spațiului carceral, droguri de mare risc și produse psihoactive (ADB – 4en – PINACA, ADB – BUTINACA, ADB – INACA și 5F – ADB).

Substanțele interzise, impregnate în coli de hârtie au fost introduse în interiorul unității de penitenciar sub formă de corespondență, fiind vândute sau schimbate pentru țigări sau alte produse.

O parte dintre drogurile de mare risc și produsele psihoactive au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Brașov și Ploiești, inspectoratelor de poliție județene Covasna și Brașov, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov, Biroului Prevenirea Criminalității și Terorismului al Penitenciarului Codlea și al polițiștilor de penitenciare din cadrul Penitenciarului Codlea.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.

Autorul recomandă:

Captură uriașă de canabis, după un flagrant al polițiștilor și procurorilor DIICOT. 31 de kilograme de droguri în trolere. Primele arestări

17 percheziţii la instituţii publice şi domicilii din Suceava şi Bucureşti. Poliţiştii cercetează o reţea de falsificatori de documente de identitate

Rețeta „succesului”. Trei români din Strehaia ar fi obținut 200.000 de euro din „păcălirea” aparatelor SGR. Ce metodă au folosit

Euroins încearcă să reintre pe piața RCA prin trei firme-clonă. Toate sunt vizate de perchezițiile Parchetului General

Sursă foto: colaj Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
16:40
Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
POLITICĂ George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
16:40
George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
ACTUALITATE Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
16:27
Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
VIDEO Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul
16:14
Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul
Președintele Nicușor Dan insistă să dea atribuții extinse Serviciului Român de Informații deși recunoaște că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate”
16:13
Președintele Nicușor Dan insistă să dea atribuții extinse Serviciului Român de Informații deși recunoaște că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate”
ECONOMIE Din ce țară vin cei mai mulți muncitori străini în România. Ce locuri de muncă ocupă
16:07
Din ce țară vin cei mai mulți muncitori străini în România. Ce locuri de muncă ocupă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Cancan.ro
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Cancan.ro
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Să învățăm de la peruși: Cum își fac papagalii prieteni noi?
EXTERNE Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
16:41
Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
SCANDALOS Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
16:40
Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
EXTERNE Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă
16:18
Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă
EXCLUSIV Criza economică macină România. Doru Bușcu: „Lipsa optimismului în economie este mai gravă decât arată cifrele”
16:03
Criza economică macină România. Doru Bușcu: „Lipsa optimismului în economie este mai gravă decât arată cifrele”
ACTUALITATE Prețuri și oportunități de Crăciun 2025. Care sunt destinațiile vedetă în Europa
15:59
Prețuri și oportunități de Crăciun 2025. Care sunt destinațiile vedetă în Europa
ULTIMA ORĂ Blocaj politic și administrativ la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Cea mai importantă ședință se anulează din cauza neînțelegerilor între USR și PNL
15:52
Blocaj politic și administrativ la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Cea mai importantă ședință se anulează din cauza neînțelegerilor între USR și PNL