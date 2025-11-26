Droguri impregnate în hârtie, introduse în penitenciar prin corespondență, în județul Brașov. Ce transmite DIICOT în urma perchezițiilor

Miercuri dimineață, 26 noiembrie 2025, au avut loc descinderi în toată țara. Au fost efectuate 150 de percheziţii în zeci de dosare care vizează grupuri infracţionale organizate implicate în trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică. În urma perchezițiilor, procurorii DIICOT au descoperit, la o unitate penitenciară din județul Brașov, droguri impregnate în hârtie care erau introduse prin corespondență.

Au fost introduse în penitenciarul din județul Brașov droguri de mare risc și produse psihoactive sub formă de corespondență, iar acestea erau vândute sau schimbate pentru țigări sau alte produse, arată Mediafax.

Aceste substanțe interzise erau impregnate în coli de hârtie. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna.

Comunicatul DIICOT

„La data de 26 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Brașov, inclusiv într-o unitate de penitenciar, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, mai mulți făptuitori, aflați în stare de detenție într-un penitenciar situat pe raza județului Brașov, au procurat, deținut și comercializat, către consumatori din interiorul spațiului carceral, droguri de mare risc și produse psihoactive (ADB – 4en – PINACA, ADB – BUTINACA, ADB – INACA și 5F – ADB). Substanțele interzise, impregnate în coli de hârtie au fost introduse în interiorul unității de penitenciar sub formă de corespondență, fiind vândute sau schimbate pentru țigări sau alte produse. O parte dintre drogurile de mare risc și produsele psihoactive au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna. Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Brașov și Ploiești, inspectoratelor de poliție județene Covasna și Brașov, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov, Biroului Prevenirea Criminalității și Terorismului al Penitenciarului Codlea și al polițiștilor de penitenciare din cadrul Penitenciarului Codlea. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.

Sursă foto: colaj Mediafax Foto