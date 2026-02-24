Prima pagină » Actualitate » La patru ani de război în Ucraina, Emmanuel Macron a subliniat eșecul „militar, economic și strategic” al Rusiei

La patru ani de război în Ucraina, Emmanuel Macron a subliniat eșecul „militar, economic și strategic” al Rusiei

24 feb. 2026, 12:02, Actualitate
La patru ani de război cu Ucraina, președintele Franței, Emmanuel Macron a transmis că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este un „triplu eşec militar, economic şi strategic” și, totodată, a reconfirmatt solidaritatea Franței și a Europei cu statul vecin al României, relatează Mediafax. 

Mesajul transmis de Macron la patru ani de război între Rusia și Ucraina

„Acest război este un triplu eşec pentru Rusia: militar, economic şi strategic”, a scris Emmanuel Macron în postarea sa publicată pe x.

„Au trecut patru ani de când Europa s-a trezit la sunetul bombelor ruseşti în Ucraina. Patru ani de război de agresiune ales de Rusia, cu încălcarea flagrantă a dreptului internaţional, a suveranităţii unui popor şi a vieţii umane. Patru ani de oraşe lovite, şcoli şi spitale distruse, infrastructuri energetice vizate metodic pentru a arunca familiile în frig şi teroare. Patru ani, 15.000 de civili ucraineni ucişi. Patru ani de vieţi distruse, violenţă, violuri, torturi, crime de război şi teroare. Patru ani şi mii de copii ucraineni smulşi de pe pământul lor şi de lângă familiile lor. Dar patru ani în care Ucraina rezistă şi se opune. Pentru că Ucraina este prima linie de apărare a continentului nostru, Franţa şi Europa îi sunt ferm alături.

Vom continua, de asemenea, să atacăm economia de război rusă: vom menţine sancţiunile şi vom continua acţiunile noastre împotriva flotei fantomă (…) Cei care cred că pot conta pe oboseala noastră se înşală. Suntem şi vom rămâne alături de Ucraina”, a transmis Macron.

Marți, lideri europeni importanți, precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, liderii statelor baltice și nordice și premierul Croației, s-au deplasat la Kiev pentru a marca aniversarea invaziei rusești.

Războiul din Ucraina este cel mai puternic conflict din Europa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza sutelor de mii de morți și răniți, și a schimbărilor geopolitice majore.

