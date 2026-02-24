Prima pagină » Actualitate » Cât costă să trăiești o lună în Spania. Calculul complet făcut de un român

Cât costă să trăiești o lună în Spania. Calculul complet făcut de un român

24 feb. 2026, 11:59, Actualitate
Cât costă să trăiești o lună în Spania. Calculul complet făcut de un român

Mutarea într-o altă țară vine la pachet cu cheltuieli noi, precum și cu adaptarea într-un nou mediu. Un cetățean român a arătat cât costă să trăiești, de pildă, timp de o lună, în sudul Spaniei. El a vorbit despre cheltuielile aferente mâncării, transportului, serviciilor de internet, chiriei, utilităților. Iată calculul complet mai jos.

Ai luat în considerarea mutarea într-o nouă comunitate, departe de locul natal? Printre preferințele cetățenilor români se află Spania, Italia sau Germania. Un român a vorbit despre cheltuielile dintr-o singură lună într-un oraș din sudul Spaniei. A adus în atenție costurile pentru chirie, utilități, precum și cele aferente altor servicii, mâncării sau altor costuri neprevăzute.

El începe prin a spune cât ai putea să plătești pentru chirie. Costurile pot porni de la 500 de euro (garsoniera) și ar putea ajunge chiar la 800-900 de euro pe lună, în cazul unui apartament.

„Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, a spus românul, notează Știri Diaspora.

Cheltuielile aferente utilităților vor depinde de sezon. Pe timpul verii, aerul condiționat este indispensabil. Având în vedere acest aspect, factura la electricitate ar putea fi 90-120 de euro. Iarna, factura la curent ar fi de 70-80 de euro.

Cheltuieli în Spania, pentru o lună

Un coș săptămânal de cumpărături ar putea fi 50 de euro, dacă alegi să își gătești acasă. Ar fi în jur de 200 de euro pe lună, pentru o persoană. Altfel, în cazul transportului poate fi utilizat un card reîncărcabil, ceea ce va reduce costul unei călătorii la aproximativ 40-50 de cenți. Dacă ai mașină personală, trebuie să te aștepți la cheltuieli de 60-120 de euro pe lună pentru combustibil.

„Un coș normal poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare într-o cantitate normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”, a declarat acesta.

Alte cheltuieli în Spania

  • Costuri pentru comunicații – telefonia mobilă: 10-15 euro/lună;
  • Internet fix: 20-35 de euro/lună;
  • Consultație la medic privat: 30-50 de euro;
  • Analize medicale: 50-200 de euro;
  • Factura la apă (vine o dată la câteva luni): 20-30 de euro;
  • Taxa de gunoi: 10-15 euro;
  • Consumabile din casă: 30-60 de euro.

Pentru a putea trăi în sudul Spaniei, trebuie să dispui de un buget de cel puțin 1.000 – 1.200 de euro pe lună.

„Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să nu numeri fiecare cent, îți trebuie undeva la 1.400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, a mai precizat bărbatul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
14:26
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
CONTROVERSĂ Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
14:24
Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
14:14
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
RELIGIE Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
13:59
Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
UTILE În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
13:50
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
SCANDALOS Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
13:43
Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Generația crescută cu ecrane. Avertismentul unui medic despre o criză subestimată
EXCLUSIV Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
14:07
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
SCANDAL MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
14:07
MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
FLASH NEWS PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
14:01
PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
FLASH NEWS Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”
13:34
Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”
MILITAR Iranul se apropie de un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice, o nouă amenințare pentru marina SUA din Orientul Mijlociu
13:24
Iranul se apropie de un acord cu China pentru achiziționarea de rachete supersonice, o nouă amenințare pentru marina SUA din Orientul Mijlociu
REACȚIE Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”
13:23
Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe