Cât costă să trăiești o lună în Spania. Calculul complet făcut de un român

Mutarea într-o altă țară vine la pachet cu cheltuieli noi, precum și cu adaptarea într-un nou mediu. Un cetățean român a arătat cât costă să trăiești, de pildă, timp de o lună, în sudul Spaniei. El a vorbit despre cheltuielile aferente mâncării, transportului, serviciilor de internet, chiriei, utilităților. Iată calculul complet mai jos.

Ai luat în considerarea mutarea într-o nouă comunitate, departe de locul natal? Printre preferințele cetățenilor români se află Spania, Italia sau Germania. Un român a vorbit despre cheltuielile dintr-o singură lună într-un oraș din sudul Spaniei. A adus în atenție costurile pentru chirie, utilități, precum și cele aferente altor servicii, mâncării sau altor costuri neprevăzute.

El începe prin a spune cât ai putea să plătești pentru chirie. Costurile pot porni de la 500 de euro (garsoniera) și ar putea ajunge chiar la 800-900 de euro pe lună, în cazul unui apartament.

„Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, a spus românul, notează Știri Diaspora.

Cheltuielile aferente utilităților vor depinde de sezon. Pe timpul verii, aerul condiționat este indispensabil. Având în vedere acest aspect, factura la electricitate ar putea fi 90-120 de euro. Iarna, factura la curent ar fi de 70-80 de euro.

Cheltuieli în Spania, pentru o lună

Un coș săptămânal de cumpărături ar putea fi 50 de euro, dacă alegi să își gătești acasă. Ar fi în jur de 200 de euro pe lună, pentru o persoană. Altfel, în cazul transportului poate fi utilizat un card reîncărcabil, ceea ce va reduce costul unei călătorii la aproximativ 40-50 de cenți. Dacă ai mașină personală, trebuie să te aștepți la cheltuieli de 60-120 de euro pe lună pentru combustibil.

„Un coș normal poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare într-o cantitate normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”, a declarat acesta.

Alte cheltuieli în Spania

Costuri pentru comunicații – telefonia mobilă: 10-15 euro/lună;

Internet fix: 20-35 de euro/lună;

Consultație la medic privat: 30-50 de euro;

Analize medicale: 50-200 de euro;

Factura la apă (vine o dată la câteva luni): 20-30 de euro;

Taxa de gunoi: 10-15 euro;

Consumabile din casă: 30-60 de euro.

Pentru a putea trăi în sudul Spaniei, trebuie să dispui de un buget de cel puțin 1.000 – 1.200 de euro pe lună.

„Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să nu numeri fiecare cent, îți trebuie undeva la 1.400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, a mai precizat bărbatul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ