Marius Gheorghe, unul dintre finanțatorii campaniei lui Nicușor Dan, la Primăria Bucureștiului, a fost numit de Guvernul Niculescu, în funcția de prefect al Capitalei. Noul prefect apare ca donator pentru campania lui Nicușor Dan, în una dintre declarațiile de avere, depuse de actualul președinte, pe vremea când candida la PMB. Decizia de numire a lui Marius Gheorghe, în funcția de prefect, a fost publicată în Monitorul Oficial.

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Noul prefect al Bucureștiului, Marius Gheorghe, este un vechi susținător al lui Nicușor Dan și l-a finanțat pe acesta în campania electorală din 2020 pentru Primăria Capitalei, potrivit declarației de avere, depusă în 2021 de fostul edil.

Potrivit imaginilor postate de Marius Gheorghe pe contul său de Facebook, acesta a continuat să-l susțină pe Nicușor Dan și în competiția pentru Primăria Capitalei, din 2024.

Marius Gheorghe, alături de Nicușor când a fost reales primar al Capitalei

În iunie 2024, Marius Gheorghe apare în uniforma de campanie alături de Nicușor Dan, atunci când acesta susține primul discurs, în calitate de primar reales, după anunțarea rezultatelor.

Marius Gheorghe și-a exprimat sprijinul pentru Nicușor Dan și la prezidențiale

De asemenea, Marius Gheorghe și-a manifestat sprijinul pentru Nicușor Dan și în campania de la prezidențialele din mai 2025. La vremea respectivă, acesta a publicat pe social-media o imagine alături de Nicușor Dan, în care îl felicită pentru victoria de la alegeri.

În februarie 2026, Marius Gheorghe a postat pe Facebook o fotografie de la Cotroceni, alături de actualul președinte, cu un mesaj în care menționează că a colaborat la campania prezidențială „România onestă”.

„Constat cu bucurie că în urmă cu fix un an începeam să lucrăm alături de Nicușor Dan pentru campania #RomaniaOnesta Semnături, pliante, informări, discuții cu cetățenii, postări și dezbateri in social media, afișaj exterior, iar toate acestea realizate cu participarea multor, multor voluntari din toată țara”, a afirmat Marius Gheorghe.

Marius Gheorghe este Research Director la Media Investment Communication de peste 21 de ani. Totodată, el face parte din Consiliul Director al Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT) din anul 2006 şi este absolvent de Psihologie.

Actualul prefect ar fi făcut parte din USR

Potrivit unor surse USR, consultate de știripesurse.ro, Marius Gheorghe ar fi făcut parte din Uniunea Salvația România, ca lider al filialei din Sectorul 4. Dan Barna l-ar fi suspendat ulterior din funcție. Ulterior, Gheorghe s-ar fi retras din USR și, în prezent, nu mai figurează ca membru de partid.

FOTO: Marius Gheorghe / Facebook