Lapte cu usturoi, rețeta miraculoasă a bunicilor pentru sezonul rece. Este tratamentul ideal pentru mai multe probleme de sănătate

18 feb. 2026, 19:49, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Când ne pătrunde frigul în oase sau răceala își face simțită prezența, iarna, multe persoane apelează la remedii naturale care să sprijine organismul, căutând diverse tradițiile vechi. Un astfel de tratament este o combinație inedită: lapte cu usturoi.

Este cunoscut încă din vremuri străvechi pentru proprietățile sale terapeutice și recomandat de bunici pentru tuse, răceli și întărirea sistemului imunitar, potrivit click.ro.

Beneficii pentru sănătate

Se știe deja că usturoiul este considerat un antibiotic natural, bogat în compuși activi precum alicina, care ajută la combaterea infecțiilor, la stimularea imunității și la reducerea inflamațiilor.

Iar dacă este consumat împreună cu laptele, care are efect calmant asupra gâtului iritat, acesta devine un aliat eficient împotriva tusei și a răcelilor.

Pe lângă efectul antimicrobian, combinația este bogată în vitamine și minerale, contribuind la tonifierea organismului și la o stare generală mai bună în sezonul rece.

Cum se prepară laptele cu usturoi

Ingrediente:

  • 300 ml lapte (de preferat integral);
  • 2 căței de usturoi proaspăt;
  • Miere (opțional, după gust).

Mod de preparare:

Laptele se încălzește într-o cratiță la foc mic, fără a ajunge însă la fierbere. Usturoiul se curăță și se zdrobește bine, apoi se adaugă în lapte.

Se lasă amestecul la foc mic 5–7 minute, pentru ca usturoiul să-și elibereze proprietățile în lapte.

Glass bottles with fresh natural milk, aluminum cans on hay on dairy farm. Healthy farm products

FOTO – Caracter ilustrativ

Apoi se strecoară lichidul și, după răcirea ușoară, se poate îndulci cu puțină miere. Se recomandă consumul unui pahar de lapte cu usturoi seara, înainte de culcare, pentru efect optim asupra tusei și a imunității.

Când și de ce să consumi lapte cu usturoi

Laptele cu usturoi ajută la calmarea simptomelor răcelilor și tusei, dar poate fi și un remediu preventiv, în special în perioadele cu temperaturi scăzute și schimbări bruște de vreme.

Așadar, prin combinarea proprietăților antibacteriene ale usturoiului cu efectul calmant al laptelui, această băutură tradițională rămâne un adevărat aliat al sănătății în sezonul rece, potrivit atât pentru adulți, cât și pentru copii, cu respectarea proporțiilor și recomandărilor.

