Ce temperatură minimă să setezi în locuință ca să nu răcești, potrivit experților

11 feb. 2026, 14:33, Diverse
Uneori este dificil să menții o temperatură optimă în locuință, iar facturile la energie sunt din ce în ce mai mari. Totuși, experții vorbesc despre modul în care ar trebui setată centrala, pentru a avea o temperatură optimă în casă și pentru a sta departe de răceală. Temperatura din interior are un impact direct asupra bunăstării generale.

NHS Inform arată că dacă temperatura este mult prea scăzută în locuință, există o șansă mare să te îmbolnăvești. În mediile reci, inimile trebuie să lucreze mai mult pentru a menține temperatura corpului, ceea ce duce la creșterea tensiunii arteriale. Aerul rece poate agrava iritațiile plămânilor și poate provoca rigiditate și durere în articulații, arată Express.co.uk.

 Ce temperatură minimă ar trebui să existe în locuință

Așadar, ce temperatură este cea mai eficientă pentru a preveni bolile? Îndrumările NHS, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă aceeași temperatură minimă. Și anume, de minimum 18°C.

„Temperaturile interioare ale locuințelor ar trebui să fie suficient de ridicate pentru a proteja locuitorii de efectele nocive ale frigului asupra sănătății. Pentru țările cu climă temperată sau mai rece, 18°C ​​a fost propus ca o temperatură interioară sigură și echilibrată pentru a proteja sănătatea populației generale în timpul anotimpurilor reci”, recomandă OMS.

Această recomandare este susținută de îndrumările agenției UKHSA (UK Health Security Agency) pentru menținerea sănătății pe timp de iarnă.

„Sfatul nostru principal este să încălziți locuința sau părțile acesteia pe care le folosiți la cel puțin 18°C. Aceasta este temperatura la care începem să vedem schimbări în corp, când sângele începe să se îngroașe”, susțin ei.

Dacă sensibilitatea la frig este mai mare, atunci termostatul poate fi setat la o temperatură mai mare.  Categoriile de persoane care sunt mai predispuse să se îmbolnăvească, dacă temperatura în casă este mult prea scăzută:

  • Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani;
  • Persoanele cu afecțiuni preexistente, cum ar fi afecțiuni cardiace sau pulmonare sau probleme de sănătate mintală;
  • Copiii (în special cu vârsta de 5 ani și mai mici);
  • Femeile însărcinate;
  • Persoanele care sunt ținute în casă sau au mobilitate redusă.

„Pentru gospodăriile cu persoane vulnerabile, recomandările sunt de 23°C în sufragerie și 18°C ​​în celelalte camere, atinsă timp de 16 ore într-o perioadă de 24 de ore”, transmite Public Health Wales.

Sursă foto: Envato

