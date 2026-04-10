Lari Brînzan, fiul primului miltar român căzut la datorie după 1990, și-a comemorat tatăl în Bosnia

Lari Brînzan avea doar 5 luni când tatăl său, sublocotenent al Armatei Române, a murit în misiune, departe de familie. A fost primul militar român căzut în afara țării după 1990. Apucase să își vadă copilul de 5 luni o singură dată, reamintește MApN. Acum, fiul și-a comemorat tatăl pe același front.

Azi am mers în vizită la militarii români aflați de Paști departe de casă. Am mers la cei 250 de militari ai noștri din teatrul de operații din Bosnia și Herțegovina, postează Radu Miruță.

Pe urmele tatălui

Lari Brînzan nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Acum îi calcă pe urme, culmea pe același front care pare să nu se închidă niciodată, Yugoslavia.

Auzisem în minister povestea morții în misiunea din Bosnia a sublocotenentului Brînzan, pe care copilul nu a apucat practic să îl cunoască. Am întrebat detalii și am aflat că, în ciuda sorții, copilul, care avea atunci doar 5 luni, a urmat cariera tatălui, iar acum e brav militar al Armatei Române

L-am identificat, l-am sunat, l-am invitat să facă parte din delegație și am mers în afara bazei militare, până la troița ridicată în munții Bosniei, la locul nefericitului eveniment, postează Miruță.

În poiana lui Brînzan

Ministrul Miruță și Lari au ajuns la troița primului român ucis pentru o cauză străină.

Am fost acolo unde s-a întâmplat totul, am depus o coroană și, pentru câteva clipe, liniștea a spus mai mult decât orice cuvânt.

Nu știu cum se simte să vezi, după ani, locul în care ți-ai pierdut tatăl. Dar știu că, pentru mine, a fost un moment de recunoștință profundă. Pentru un om care a dat totul pentru tricolor.

Apoi am mers în Camp Butmir, la militarii noștri aflați în misiunea EUFOR ALTHEA. Departe de casă, departe de familie, departe de masa de Paște. Mulți dintre ei foarte tineri. Ar fi putut alege alt drum. Au ales însă să își servească țara. Și să dea un sens mai mare propriei vieți.

Am simțit mândrie când comandanții aliați, generalul Maurizio Fronda, comandantul EUFOR, și generalul Matthew Valas, comandantul NATO Headquarters Sarajevo (NHQ Sa), au vorbit despre militarii români cu respect real. Au făcut misiuni alături de ei, pe mai multe continente, și știu exact ce înseamnă profesionalismul și seriozitatea lor.

Adevărul este simplu: România este respectată pentru ceea ce fac acești oameni. Pentru sacrificiul lor. Pentru modul în care își duc misiunea până la capăt, încheie postarea ministrul Apărării.

