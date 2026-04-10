Lari Brînzan, fiul primului miltar român căzut la datorie după 1990, și-a comemorat tatăl în Bosnia

Am fost acolo unde s-a întâmplat totul, am depus o coroană și, pentru câteva clipe, liniștea a spus mai mult decât orice cuvânt.

Nu știu cum se simte să vezi, după ani, locul în care ți-ai pierdut tatăl. Dar știu că, pentru mine, a fost un moment de recunoștință profundă. Pentru un om care a dat totul pentru tricolor.

Apoi am mers în Camp Butmir, la militarii noștri aflați în misiunea EUFOR ALTHEA. Departe de casă, departe de familie, departe de masa de Paște. Mulți dintre ei foarte tineri. Ar fi putut alege alt drum. Au ales însă să își servească țara. Și să dea un sens mai mare propriei vieți.

Am simțit mândrie când comandanții aliați, generalul Maurizio Fronda, comandantul EUFOR, și generalul Matthew Valas, comandantul NATO Headquarters Sarajevo (NHQ Sa), au vorbit despre militarii români cu respect real. Au făcut misiuni alături de ei, pe mai multe continente, și știu exact ce înseamnă profesionalismul și seriozitatea lor.