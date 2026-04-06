Prima pagină » Știri politice » Miruță, o nouă vorbă antologică: Avioanele americane își trag sufletul în România

Miruță, o nouă vorbă antologică: Avioanele americane își trag sufletul în România

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut o nouă gafă, de data aceasta într-un interviu pentru RFI România. În încercarea de a explica rolul României în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și sprijinul pentru SUA, oficialul a reușit să emită o nouă „perlă”. 

Avioanele americane „își trag sufletul” în România

Întrebat de moderatorul emisiunii cu privire la o posibilă implicare a României în conflictul din zona Iranului, ministrul Apărării a subliniat că România nu este parte în conflict, dar a confirmat sprijinul oferit Statelor Unite, în baza parteneriatului strategic. În încercarea de a descrie cooperarea militară cu SUA, Miruță a spus că aeronavele americane „își trag sufletul” pe teritoriul României.

„România nu este în momentul de față parte din conflictul care se desfășoară în Iran. România, în baza parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite, a răspuns pozitiv solicitării Statelor Unite ca, de pe teritoriu național să-și tragă sufletul, aceste avioane cisternă, care poți folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave”,  a afirmat Radu Miruță. 

„România joacă corect și joacă la masa mare”

Ulterior, ministrul Apărării a încercat să detalieze poziția României și eventualele contribuții într-un scenariu post-conflict, inclusiv în ceea ce privește securizarea și deminarea Strâmtorii Ormuz. Miruță a vorbit despre capacitățile Armatei Române, de la scafandri de mare adâncime până la vânători de mine și structuri de informații, dar explicațiile au fost dublate de noi formulări stângace. În încercarea de a sublinia rolul activ al României pe scena internațională, Miruță a reușit să spună doar că țara noastră „joacă la masa mare”.

„România joacă și joacă într-un mod corect și joacă la masa mare, vorbește, se ține de cele pe care și le asumă”.

Nu este prima „perlă” a ministrului Apărării

Radu Miruță și-a făcut un „obicei” din a face gafe. În data de 12 ianuarie 2026 ministrul Apărării a declarat că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda și a spus, cu subiect și predicat, că soldați români ar putea fi trimiși în Groenlanda și chiar a punctat că există mai multe scenarii în care s-ar ajunge la această situație. Tot atunci, Miruță a constatat că „Groenlanda ar fi un pic mai departe” și a amintit că România nu are capacități nucleare, spre deosebire de țări care au anunțat că vor trimite trupe în Groenlanda.

„Groenlanda ar fi un pic mai departe. Am auzit că au anunțat trimiterea de trupe țările care au putere nucleară: Franța și Marea Britanie. Nu e întâmplător, ele au sperietoarea în spate. România nu e în situația asta. Noi nu avem această capacitate”, a spus atunci Radu Miruță.

Miruță: România are nevoie de comunicații prin satelit

De altfel, prima declarație a lui Miruță a făcut referire la un proiect de anvergură care ar putea fi transpus în realitate. România are nevoie de comunicații prin satelit, a spus ministrul Apărării, deoarece „satelitul e undeva foarte sus, pe orbită” și „vede mai mult decât România”.

„România are nevoie de comunicații prin satelit. Acum vă răspund, dacă vreți, ca un inginer în telecomunicații: satelitul e undeva foarte sus, pe orbită, ajunge la 400 de km. De acolo vede mai mult decât România. 

Poate că este eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că am și eu jucăria mea, și tu jucăria mea și amândouă fac același lucru”, a mai spus Ministrul Apărării. 

Citește și

APĂRARE Cum răspunde Radu Miruță la acuzațiile că favorizează firmele ucrainene pentru producția de drone dezvoltate de România și Ucraina
15:58
Cum răspunde Radu Miruță la acuzațiile că favorizează firmele ucrainene pentru producția de drone dezvoltate de România și Ucraina
JUSTIȚIE Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică
14:22
Deputat AUR, trimis în judecată după un live pe Facebook. Postarea care i-a adus acuzația de instigare publică
FLASH NEWS Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR: „Nu suntem Iran, OK?”
13:31
Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR: „Nu suntem Iran, OK?”
DEZVĂLUIRI Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
13:23
Gheorghe Piperea aruncă în aer dosarul Pfizer. Europarlamentarul susține că România ar fi avut șanse reale să câștige procesul
ALEGERI Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților”
12:59
Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților”
UPDATE Concluzia întâlnirii de la Cotroceni dintre Președinte, membrii Guvernului, Petrom și Rompetrol în contextul crizei carburanților
12:30
Concluzia întâlnirii de la Cotroceni dintre Președinte, membrii Guvernului, Petrom și Rompetrol în contextul crizei carburanților
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina reflectoarelor și e o prezență discretă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Ce a dezvăluit una dintre cele mai detaliate analize de până acum cu mostrele de pe asteroidul Bennu?
FLASH NEWS Scandal de corupție cu fonduri UE în Grecia. Premierul Mitsotakis presează Parchetul European să clarifice ancheta privind subvențiile agricole
17:43
Scandal de corupție cu fonduri UE în Grecia. Premierul Mitsotakis presează Parchetul European să clarifice ancheta privind subvențiile agricole
FLASH NEWS Bolizi de lux intrați ilegal în România. Cum fenta vama o rețea condusă de un francez și un belgian
17:43
Bolizi de lux intrați ilegal în România. Cum fenta vama o rețea condusă de un francez și un belgian
COMUNICAT David Popovici a luat masa cu 12 copii dintr-o casă familială. Ce mesaj a transmis campionul și cu ce ocazie
17:10
David Popovici a luat masa cu 12 copii dintr-o casă familială. Ce mesaj a transmis campionul și cu ce ocazie
CONTROVERSĂ Serviciile secrete sârbe îl contrazic pe Viktor Orban și spun că Ucraina nu este implicată în tentativa de a arunca în aer Balkan Stream
17:07
Serviciile secrete sârbe îl contrazic pe Viktor Orban și spun că Ucraina nu este implicată în tentativa de a arunca în aer Balkan Stream
SPORT Medicii de la Spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu
17:07
Medicii de la Spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român
17:05
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român

