Miruță, o nouă vorbă antologică: Avioanele americane își trag sufletul în România

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut o nouă gafă, de data aceasta într-un interviu pentru RFI România. În încercarea de a explica rolul României în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și sprijinul pentru SUA, oficialul a reușit să emită o nouă „perlă”.

Avioanele americane „își trag sufletul” în România

Întrebat de moderatorul emisiunii cu privire la o posibilă implicare a României în conflictul din zona Iranului, ministrul Apărării a subliniat că România nu este parte în conflict, dar a confirmat sprijinul oferit Statelor Unite, în baza parteneriatului strategic. În încercarea de a descrie cooperarea militară cu SUA, Miruță a spus că aeronavele americane „își trag sufletul” pe teritoriul României.

„România nu este în momentul de față parte din conflictul care se desfășoară în Iran. România, în baza parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite, a răspuns pozitiv solicitării Statelor Unite ca, de pe teritoriu național să-și tragă sufletul, aceste avioane cisternă, care poți folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave”, a afirmat Radu Miruță.

„România joacă corect și joacă la masa mare”

Ulterior, ministrul Apărării a încercat să detalieze poziția României și eventualele contribuții într-un scenariu post-conflict, inclusiv în ceea ce privește securizarea și deminarea Strâmtorii Ormuz. Miruță a vorbit despre capacitățile Armatei Române, de la scafandri de mare adâncime până la vânători de mine și structuri de informații, dar explicațiile au fost dublate de noi formulări stângace. În încercarea de a sublinia rolul activ al României pe scena internațională, Miruță a reușit să spună doar că țara noastră „joacă la masa mare”.

„România joacă și joacă într-un mod corect și joacă la masa mare, vorbește, se ține de cele pe care și le asumă”.

Nu este prima „perlă” a ministrului Apărării

Radu Miruță și-a făcut un „obicei” din a face gafe. În data de 12 ianuarie 2026 ministrul Apărării a declarat că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda și a spus, cu subiect și predicat, că soldați români ar putea fi trimiși în Groenlanda și chiar a punctat că există mai multe scenarii în care s-ar ajunge la această situație. Tot atunci, Miruță a constatat că „Groenlanda ar fi un pic mai departe” și a amintit că România nu are capacități nucleare, spre deosebire de țări care au anunțat că vor trimite trupe în Groenlanda.

„Groenlanda ar fi un pic mai departe. Am auzit că au anunțat trimiterea de trupe țările care au putere nucleară: Franța și Marea Britanie. Nu e întâmplător, ele au sperietoarea în spate. România nu e în situația asta. Noi nu avem această capacitate”, a spus atunci Radu Miruță.

Miruță: România are nevoie de comunicații prin satelit

De altfel, prima declarație a lui Miruță a făcut referire la un proiect de anvergură care ar putea fi transpus în realitate. România are nevoie de comunicații prin satelit, a spus ministrul Apărării, deoarece „satelitul e undeva foarte sus, pe orbită” și „vede mai mult decât România”.

„România are nevoie de comunicații prin satelit. Acum vă răspund, dacă vreți, ca un inginer în telecomunicații: satelitul e undeva foarte sus, pe orbită, ajunge la 400 de km. De acolo vede mai mult decât România.

Poate că este eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că am și eu jucăria mea, și tu jucăria mea și amândouă fac același lucru”, a mai spus Ministrul Apărării.

