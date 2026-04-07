Radu Miruţă s-a întâlnit marţi cu reprezentanţii delegației americane Aero Precision Association. Aici sunt incluse firmele Aero Precision, Arch Precision și Horus Vision Defense.

Acestea sunt cunoscute ca producătoare de armament, echipamente medicale şi de protecţie pentru sectorul apărare.

Întâlnirea ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, a avut loc în cadrul demersurilor instituționale de consolidare a cooperării în domeniul industriei de apărare.

„În cadrul discuțiilor, a fost analizat portofoliul de produse militare prezentat de către Aero Precision Association, precum si potențialul inițierii unor proiecte comune, cu accent pe dezvoltarea producției în România, transferul de know-how și integrarea industriei naționale de apărare în lanțurile globale de furnizare. De asemenea, a fost subliniată importanța acestor tipuri de cooperări în contextul în care România desfășoară un proces amplu de modernizare al forțelor armate în vederea atingerii obiectivelor asumate la nivel aliat, având în vedere angajamentul de creștere substanțială a bugetului alocat apărării în următorii ani, decis cu ocazia Summitului NATO de la Haga din 2025″, informează MApN.

O colaborare cu americanii, în sectorul militar, presupune şi o modernizare a capabilităților armatei române. Se are în vedere creșterea gradului de relocare a producției în România, după cum mai spune Radu Miruţă.

„Parteneriatele cu industria americană pot contribui în mod substanțial la dezvoltarea bazei industriale naționale de apărare, sprijinind totodată creșterea interoperabilității aliate Întrevederea face parte din seria de consultări desfășurate de către conducerea Ministerului Apărării Naționale cu reprezentanții industriei și ai companiilor internaționale interesate de proiecte de colaborare în România”, a afirmat Radu Miruță.

Radu Miruță vrea ca România să producă arme doar că singur mărturisește că n-are cum: „Transferul de tehnologie, construirea fabricii, costă”

Ministrul Apărării respinge temerile privind un atac al Iranului asupra României. Ce garanții oferă Radu Miruță în plin conflict militar