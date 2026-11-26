Elena Lasconi a susținut că inițiativa demiterii președintelui Nicușor Dan ar trebui să vină chiar din partea partidelor proeuropene, în contextul în care acest subiect este adus constant în discuție de reprezentanții AUR.

Invitată miercuri seara la Digi 24, Elena Lasconi a declarat că ”o mișcare inteligentă ar fi să se unească forțele prodemocratice”.

”Eu aș zice să se teamă și pentru ziua de mâine. Eu cred că ar fi o figură frumoasă pe care s-o facă PNL, să racoleze și PSD, și USR, să lase AUR la o parte și să înceapă să îl demită pe Nicușor Dan. Cred că ar crește în 2028, că ăsta e o catastrofă. Adică, dacă tot timpul amenințarea vine de la AUR, că o să îl dea jos pe Nicușor Dan, eu cred că o mișcare inteligentă ar fi să se unească forțele prodemocratice”, a spus Lasconi.

Întrebată dacă va mai candida la alegerile prezidențiale din 2030, Elena Lasconi a răspuns negativ, motivând că a fost foarte greu și nu își mai dorește.

”Nu, pentru că am candidat de două ori. Cred că e destul și nu știu câți bărbați ar fi rezistat la presiunea pe care am avut-o eu. Dar vă spun că am avut o campanie foarte grea, cu foarte puțini oameni pe lângă mine, fără un partid mare pe lângă mine, fără nu știu ce consultanți, fără manevre, fără jocuri murdare. A fost foarte greu”, a mai spus fosta candidată.

Elena Lasconi ar fi renunțat la candidatura pentru Cotroceni în favoarea lui Ilie Bolojan

Fosta candidată la alegerile prezidențiale a dezvăluit și că, după anularea scrutinului prezidențial, ar fi fost dispusă să se retragă din cursa electorală în favoarea lui Ilie Bolojan, însă nu și în favoarea lui Nicușor Dan.

”Am vocalizat, după anularea alegerilor, că m-aș retrage pentru Ilie Bolojan, dar nu pentru Nicușor Dan, pentru că știam ce catastrofă e. El a blocat Capitala României, da, cu tot felul de proiecte. E un om care nu se uită în ochii tăi”, a mai spus Lasconi la Digi 24.