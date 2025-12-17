Prima pagină » Actualitate » Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine

Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine

Bianca Dogaru
17 dec. 2025, 20:15, Actualitate

Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a declarat că a fost “șocată” de dezvăluirile apărute în urma documentarului Recorder, dar și de reacția autorităților din sistemul judiciar.

„Eu am reacţionat în calitate de procuror şef european, al unui parchet transfrontalier care îşi exercită competenţa în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce se întâmplă în 24 de state membre. Şi pot să vă spun că am fost şocată din două motive. În primul rând, am fost şocată de dezvăluirile din documentar şi am fost foarte îngrijorată că afectează independenţa dar şi reputaţia magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou şocată de reacţiile de după acest documentar. Deci autorităţile relevante din justiţie, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele, dacă s-au întâmplat aşa, nu s-au întâmplat aşa, să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri au început aplicarea unor metode vechi, le-aş spune comuniste, poate că acum nu se mai numesc comuniste, dar este acelaşi lucru pentru că vorbim de tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare. Am văzut în ultimele zile atacuri asupra celor care au făcut dezvăluirile, atacuri asupra celor care şi-au susţinut colegii. Şi din acest punct de vedere eu am considerat că s-a depăşit o limită, s-a trecut linia roşie”, a declarat Laura Codruţa Kovesi miercuri seară, în cadrul podcastului Friendly Fire cu Moise și Vlad.

Știre în curs de actualizare

 

