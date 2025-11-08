Prima pagină » Actualitate » Legături nebănuite între scandalul „Georgescu – Hanț” și „Cei trei tenori” din IAȘI

08 nov. 2025, 10:38, Actualitate
Legături nebănuite între scandalul „Georgescu - Hanț" și „Cei trei tenori" din Iași

Legături nebănuite încep să se facă între scandalul „Georgescu – Hanț” și „Cei trei tenori” din Iași. Iar Viena, capitala Austriei, acolo unde este stabilit omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, devine și locul de întâlnire al unor evenimente culturale cu puternice conexiuni ieșene.

Potrivit Ziarul de Iași, trei renumiți tenori din Iași urmează să susțină un concert la Viena, într-un eveniment sprijinit chiar de Laura Hanț, soția milionarului acuzat că ar fi încercat să-l ajute pe Călin Georgescu să părăsească România.

Viena, capitala culturii și al intereselor

Pe lângă imensul său rol cultural global, Viena este considerată și un centru important al diplomației și informațiilor din Europa. În acest context, relațiile familiei Hanț cu mediul ieșean capătă o relevanță aparte.

Procurorii DNA susțin că Georgescu, învingător în turul 1 al alegerilor prezidențiale, din 2024, dar scos din cursă, ulterior, pe baza unor acuzații de interferență a Rusiei în procesul electoral din România, ar fi beneficiat de o tentativă de angajare fictivă în Austria. Acesta era, de fapt, un plan conceput pentru a-i permite ieșirea din țară, în timp ce se afla plasat sub control judiciar.

Documente publicate de G4Media dezvăluie faptul că omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț ar fi organizat această „angajare” în cadrul uneia dintre firmele sale din Viena. În realitate, susțin procurorii, s-ar fi urmărit facilitarea plecării lui Călin Georgescu din România, deși legea îi interzicea acest lucru.

Citește aici legătura Laurei Hanț cu plecarea a trei tenori din Iași la Viena, pe final de noiembrie.

