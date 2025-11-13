Lege nouă pentru șoferii cu ochelari: Ce trebuie să facă ca să nu fie trași pe dreapta

O lege nouă pentru șoferii cu ochelari aduce o schimbare legislativă ce vizează șoferii care folosesc corecție optică, alături de intensificarea controalelor rutiere.

Informațiile disponibile indică un accent pe verificarea respectării mențiunilor de pe permisul de conducere, pentru cei care au nevoie de ochelari sau lentile de contact la volan. Iată, așadar, cadrul obișnuit aplicat șoferilor cu restricții pentru vedere și ce se verifică, de regulă, la filtrele Poliției Rutiere.

Conform legii, pe permisul de conducere pot fi înscrie coduri de restricții, chiar cel pentru corecție optică, adică purtarea de ochelari sau lentile de contact. Marcajul atestă că, pentru a conduce în siguranță, conducătorul auto trebuie să utilizeze mijloace de corecție a vederii. Atenție însă, dacă pe permis figurează restricția aceasta, conducătorul auto este obligat să poarte corecția optică atunci când se află la volan.

Nerespectarea unei restricții înscrise pe permis poate să atragă măsuri contravenționale, stabilite de lege. Deși sancțiunile concrete diferă în funcție de situație, esențial este că obligația de pe permis trebuie respectată. În practică, contează mai puțin dacă alegi ochelari sau lentile de contact, important e deci ca vederea să fie corectată conform recomandării medicale.

Mulți șoferi aleg să țină la îndemână o pereche de rezervă. Aceasta este o bună practică, utilă în special în drumurile lungi sau când apare disconfortul ocular. Recomandare: păstrează o pereche suplimentară de ochelari în mașină și curăță periodic lentilele, ca să eviți scăderea vizibilității.

Șoferul care a suferit o intervenție chirurgicală și a corectat vederea și nu mai ai nevoie de ochelari trebuie să actualizeaze actele: se obține o nouă evaluare medicală și se solicită modificarea mențiunii de pe permis. Altfel spus, chiar dacă vede bine, acesta rămâne obligat legal să poarte corecție atât timp cât restricția este înscrisă.

Astfel, la un filtru, agentul poate solicita actele: permis, talon, asigurare, iar dacă pe permis este trecută restricția de vedere, el va urmări respectarea ei efectivă. Documente utile de avut: permisul de conducere valabil, actul de identitate și, după caz, dovada recentă a evaluării medicale (în special dacă ești în proces de actualizare a mențiunilor).

Polițistul verifică, de regulă, concordanța dintre mențiunea de pe permis și situația din teren (dacă șoferul în cazuză poartă sau nu ochelari/lentile). El poate adresa întrebări privind starea de sănătate relevantă pentru condus și, dacă observă neconcordanțe, poate dispune măsurile prevăzute de legislație.

