Ochelarii care sunt interziși la VOLAN. Ce sancțiuni riscă șoferii

Există o nouă interdicție pentru șoferi, unii ochelari de soare nu sunt legali la volan. Este vorba despre cei care au lentila prea închisă sau colorată. Care sunt riscurile purtărilor. În această perioadă însorită, majoritatea șoferilor tind ca în momentul în care se află la volan să poarte ochelari de soare. Însă foarte mare atenție ce ochelari de soare purtați când conduceți un autoturism, pentru că vă puteți alege cu amenzi, iar riscul de accidente este foarte ridicat.

Experții ne spun că atunci când ne aflăm la volan este indicat să purtăm ochelari de soare care fac parte din categoriile de filtrare zero și până la trei. Categoria patru de filtrare, reprezintă un pericol pentru șoferi, pentru că vorbim despre acei ochelarii de soare care au lentila foarte închisă la culoare, practic aproape opacă din exterior. Sau acei ochelari de soare care au lentila foarte colorată. Specialiștii ne spun că dacă purtăm acei ochelari de soare, atunci noi nu mai putem distinge foarte bine culorile în trafic.

Vorbim aici despre semafoare, semne de circulație, iar riscul de accidente este foarte ridicat. De asemenea, șoferii care poartă ochelari de vedere practic ochelari cu dioptrii ar trebui atunci când conduc să aibă ochelari de soare cu dioptrii. Asta pentru că dacă își dau jos ochelarii cu dioptrii și poartă doar ochelari de soare simpli, atunci pot primi o amendă până la 25 euro. Și, bineînțeles, riscul de accident este foarte ridicat.