Prima pagină » Actualitate » Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii

Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii

23 oct. 2025, 11:11, Actualitate
Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii
Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie / Sursă Foto: Pixabay - Ilustrativ

Una dintre țările vizitate de tot mai mulți români a înăsprit legislația care reglementează țigările electronice. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie pentru acest stat.

Pedepsele sunt foarte mari și se aplică inclusiv pentru consum sau posesie.

Avertismentul MAE pentru românii care merg în Singapore

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Singapore asupra faptului că autoritățile au înăsprit legislația care reglementează țigaretele electronice.

Astfel, în context, sunt incriminate o serie de fapte, după cum urmează:

  • În cazul țigaretelor electronice care conțin etomidat (cunoscute și sub denumirea de kpods) și care intră sub incidența juridică a Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor („Misuse of Drugs Act”):
    • posesia, consumul și refuzul testării sunt pedepsite cu închisoare între 1 și 10 ani și amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare între 3 și 10 ani și amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD;
    • traficul, importul, exportul, producția neautorizată de droguri din clasa C (din care face parte și etomidatul) sunt pedepsite cu închisoare între 4 și 20 de ani și între 4 și 15 lovituri corporale.
  • În cazul țigaretelor electronice care nu conțin etomidat și care intră sub incidența Legii Privind Tutunul – Controlul Publicității și Vânzării („Tobacco – Control of Advertisements and Sale – Act”):
    • deținerea, achiziția și consumul se pedepsește cu amendă contravențională în cuantum de până la 2000 SGD;
    • importul, distribuirea, vânzarea sau oferta spre vânzare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de până la 6 luni și amendă penală în cuantum de până la 10.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare de până la 12 luni și amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD.

Ce pot face românii prinși în Singapore

MAE reamintește că importul, distribuția sau posesia fără drept a unor droguri controlate, în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Singapore, pot atrage aplicarea pedepsei capitale.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență pe teritoriul Republicii Singapore, pot apela numărul de urgență al Ambasadei României la Singapore: + 65 906 689 71.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fenomenul DROGURILOR ia amploare în rândul copiilor! Elevă de clasa a VII-a, la spital din cauza unei țigări electronice cu substanțe psihoactive

O altă țară europeană a interzis vânzarea țigărilor ELECTRONICE: 133 de voturi pentru, 30 împotrivă și 8 abțineri

Citește și

ACTUALITATE Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el
11:27
Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el
POLITICĂ Mircea Dinescu îi reproşează lui Nicuşor Dan că din cauza lui românii au călcat în aur şi nu mai ies din el
10:54
Mircea Dinescu îi reproşează lui Nicuşor Dan că din cauza lui românii au călcat în aur şi nu mai ies din el
GUVERN Guvernul decide azi data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării de comune
10:50
Guvernul decide azi data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării de comune
SPORT Gică HAGI se mută din România? A început discuțiile pentru achiziția unei proprietăți
10:34
Gică HAGI se mută din România? A început discuțiile pentru achiziția unei proprietăți
LEGE Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea
10:17
Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea
Mediafax
Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara și innorări temporare
Digi24
Doi tineri au fost găsiți morți, în condiții suspecte, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa din Harghita
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
Accident aviatic în Vaslui: Pilotul unui avion ultraușor a murit
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
StirileKanalD
Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Bianka și Toni sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, în Harghita! Tânăra era împușcată în piept, iar băiatul în cap
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Evz.ro
Artanu, un nou mesaj în plin scandal: Din cauza diagnosticului mi se întâmplă
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Ce a făcut Veronica imediat după difuzarea ediției de ieri? GESTUL concurentei din Casa Iubirii a șocat pe toată lumea și are legătură cu Ahmed. NU O SĂ CREZI ce mișcare a făcut! S-a întâmplat la câteva minute după emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce uraganele nu pot trece de linia ecuatorului?
VIDEO Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri, însă nu va ceda teritoriile. „Trebuie să punem presiune pe Putin”
11:06
Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri, însă nu va ceda teritoriile. „Trebuie să punem presiune pe Putin”
EXTERNE Elicopterul cu care călătorea președintele Indiei a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat. Forțele de securitate l-au împins cu mâinile
11:02
Elicopterul cu care călătorea președintele Indiei a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat. Forțele de securitate l-au împins cu mâinile
EMISIUNI Ion Cristoiu: Știm deja cine a pierdut Războiul din Ucraina! E Donald Trump!
11:00
Ion Cristoiu: Știm deja cine a pierdut Războiul din Ucraina! E Donald Trump!
EXTERNE UE aprobă sancțiuni împotriva Rusiei pe petrol, GNL și pe deplasarea diplomaților, după ce TRUMP a lovit „mașinăria de petrol” rusă
10:46
UE aprobă sancțiuni împotriva Rusiei pe petrol, GNL și pe deplasarea diplomaților, după ce TRUMP a lovit „mașinăria de petrol” rusă
ECONOMIE Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70%
10:36
Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70%