LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg

În Milișăuți, cunoscut drept „Patria Murăturilor”, varza este pregătită pentru murat în bazine îngropate în pământ și căzi de lemn uriașe. De la producător, un kilogram costă doar 1 leu, însă până ajunge pe rafturile piețelor și supermarketurilor, prețul se dublează sau chiar se triplează.

Milișăuți, localitate cu o istorie îndelungată în cultivarea și conservarea verzei, și-a câștigat renumele de „Patria Murăturilor”. Aici, varza se pune la murat după rețete vechi, păstrându-se în căzi imense de lemn sau în bazine îngropate în pământ, cu o capacitate de până la 15 tone.

„De aia le întreţin ca ochii din cap căzile astea, ca să menţin mai departe. Are un gust aparte, faţă de inox, sau de plastic, are un gust a lemn, a brad”, spune producătorul local Mircea Pascariu, potrivit Observatornews.

Diferențe uriașe de preț între producători și piață

Deși anul acesta recolta este bogată, producătorii se confruntă cu scumpiri considerabile. Saramura tradițională de la Cacica, esențială pentru murături, s-a scumpit cu 300%.

„Mi se pare că apa face tot. Când cumpărăm sare rămâne lutul, lutul rămâne negru, parcă ai pus acolo pământ, nu sare”, se plânge un fermier din zonă.

La poarta producătorului, varza proaspătă se vinde cu 0,80 – 1 leu/kg, iar cea murată cu 5 lei/kg.

În schimb, în supermarketuri și piețe, prețurile cresc semnificativ: varza proaspătă ajunge la 3 lei/kg, iar cea murată depășește 10 lei/kg.