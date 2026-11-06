Prima pagină » Actualitate » Lia Savonea laudă Guvernul Niculescu și îl critică pe Bolojan. Ce spune despre plata celor 5 miliarde de lei

Lia Savonea laudă Guvernul Niculescu și îl critică pe Bolojan. Ce spune despre plata celor 5 miliarde de lei

Elena Popescu
Lia Savonea laudă Guvernul Niculescu și îl critică pe Bolojan. Ce spune despre plata celor 5 miliarde de lei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), laudă schimbarea de atitudine a Guvernului Niculescu față de cea pe care a avut-o Guvernul Bolojan.

Declarațiile vin după ce premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul intenționează să inițieze discuții cu reprezentanții magistraților pentru a identifica o soluție de plată eșalonată a sumelor restante. Lia Savonea a ținut însă să remarce diferența dintre actualul Executiv și cel condus anterior de Ilie Bolojan.

”Consider că este prematur să mă pronunţ asupra unor eventuale propuneri înainte ca acestea să fie prezentate şi discutate în cadrul unui dialog instituţional. Cred că este firesc să avem mai întâi discuţii oficiale cu reprezentanţii actualului Guvern, cu atât mai mult cu cât am remarcat o schimbare semnificativă şi binevenită de abordare faţă de Guvernul anterior, reflectată, până în prezent, într-un discurs echilibrat, constructiv şi într-o deschidere reală către dialog”, a spus Lia Savonea pentru Cotidianul.

Șefa instanței supreme precizat că apreciază schimbarea de atitudine a noului Guvern.

”Apreciem această schimbare de atitudine şi considerăm că este important să acordăm dialogului instituţional şansa de a conduce la soluţii concrete, care să ţină seama atât de drepturile recunoscute magistraţilor, cât şi de principiile statului de drept”, a declarat Lia Savonea.

Ce a spus premierul Luca Niculescu

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat, marți, că vor exista propuneri de eşalonare a plăţii celor 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante ale magistraţilor.

”Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti şi să îşi achite obligaţiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuţie, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eşalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului, ca jurnalist, diplomat, coordonator al procesului de aderare la OCDE, şi acum ca prim-ministru. Cred că trebuie să avem dialog şi cred că trebuie să găsim înţelegere, pentru că vor exista propuneri de eşalonare”, a afirmat Luca Niculescu marți seară, la TVR.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂUrsula von der Leyen vine în România luni, în plină criză la Marea Neagră și cu alerte aeriene în toată Europa, inclusiv în România. Se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
13:58
Ursula von der Leyen vine în România luni, în plină criză la Marea Neagră și cu alerte aeriene în toată Europa, inclusiv în România. Se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
ECONOMIECurs valutar BNR, 6 noiembrie. Dolarul își revine după șocul înfrângerii lui Trump și face un salt spectaculos
13:51
Curs valutar BNR, 6 noiembrie. Dolarul își revine după șocul înfrângerii lui Trump și face un salt spectaculos
SCANDALPrimarul comunei din Suceava unde gunoiul a fost cărat în drapelul României dă vina pe angajații asistați social pe care „i-a îmbrăcat din cap până în picoare”: „Sunt de etnie romă, inconștienți”
13:37
Primarul comunei din Suceava unde gunoiul a fost cărat în drapelul României dă vina pe angajații asistați social pe care „i-a îmbrăcat din cap până în picoare”: „Sunt de etnie romă, inconștienți”
NEWS ALERTO nouă alertă cu bombă la un avion care se îndreaptă către Bucureşti. Aeronava TAROM are 102 pasageri la bord. Este a patra în 24 de ore. Alarmă în toată Europa
12:28
O nouă alertă cu bombă la un avion care se îndreaptă către Bucureşti. Aeronava TAROM are 102 pasageri la bord. Este a patra în 24 de ore. Alarmă în toată Europa
NEWS ALERTReactorul 1 de la Cernavodă va fi reconectat astăzi la Sistemul Energetic Național. Când va putea fi pus în funcțiune și Reactorul 2
12:20
Reactorul 1 de la Cernavodă va fi reconectat astăzi la Sistemul Energetic Național. Când va putea fi pus în funcțiune și Reactorul 2
SCANDALOSDrapelul României, folosit de angajații unei primării din Suceava la cărat gunoi. Întreaga poveste din spatele scandalului, dezvăluită de localnicul care a găsit steagul rupt. Primarul comunei a reacționat după ce imaginea s-a viralizat pe rețelele de socializare
12:12
Drapelul României, folosit de angajații unei primării din Suceava la cărat gunoi. Întreaga poveste din spatele scandalului, dezvăluită de localnicul care a găsit steagul rupt. Primarul comunei a reacționat după ce imaginea s-a viralizat pe rețelele de socializare
Mediafax
Un politician numit Chris va fi următorul prim-ministru al Noii Zeelande, indiferent de partidul care va câștiga alegerile
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Adevarul
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
Mediafax
SCANDALOS! Lucrătorii unei primării din Suceava au cărat gunoi cu drapelul românesc. Ce spune primarul AUR
Click
Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc! Cununie civilă la Primăria Otopeni, după aproape trei ani de iubire
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sportul în exces ar putea afecta creierul, relevă un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSRegele Belgiei i-a respins demisia premierului Bart De Wever. Ce se întâmplă mai departe
14:29
Regele Belgiei i-a respins demisia premierului Bart De Wever. Ce se întâmplă mai departe
PROTESTFranța se pregătește iar de proteste. Sindicatele anunță mobilizări masive sâmbătă. Câte persoane au fost arestate și câți polițiști au fost răniți în urma demonstrațiilor uriașe de joi
14:24
Franța se pregătește iar de proteste. Sindicatele anunță mobilizări masive sâmbătă. Câte persoane au fost arestate și câți polițiști au fost răniți în urma demonstrațiilor uriașe de joi
GALERIE FOTOVești bune pentru schiori | Domeniul Schiabil Sinaia se dezvoltă: Pârtie pentru începători la Cota 1400, baby-lift la 2000 și două cabane noi
14:08
Vești bune pentru schiori | Domeniul Schiabil Sinaia se dezvoltă: Pârtie pentru începători la Cota 1400, baby-lift la 2000 și două cabane noi
FINANCIARTrump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor de pe Wall Street: „Piața bursieră a suferit una dintre cele mai oribile zile din istorie din cauza rezultatelor alegerilor”
13:45
Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor de pe Wall Street: „Piața bursieră a suferit una dintre cele mai oribile zile din istorie din cauza rezultatelor alegerilor”
JUSTIȚIEPolițistul care furniza informații grupării Burtea s-a „spart” în anchetă. A recunoscut tot și a fost plasat sub control judiciar. Mario Danciu va fi dus în fața judecătorului pentru arestare
13:36
Polițistul care furniza informații grupării Burtea s-a „spart” în anchetă. A recunoscut tot și a fost plasat sub control judiciar. Mario Danciu va fi dus în fața judecătorului pentru arestare
AGRICULTURĂFermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză din 2027, dar măsura nu este încă sigură. Alexandru Nazare cere o soluție care să nu afecteze bugetul
13:35
Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză din 2027, dar măsura nu este încă sigură. Alexandru Nazare cere o soluție care să nu afecteze bugetul

Cele mai noi

Trimite acest link pe