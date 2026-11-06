Lia Savonea laudă Guvernul Niculescu și îl critică pe Bolojan. Ce spune despre plata celor 5 miliarde de lei

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), laudă schimbarea de atitudine a Guvernului Niculescu față de cea pe care a avut-o Guvernul Bolojan.

Declarațiile vin după ce premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul intenționează să inițieze discuții cu reprezentanții magistraților pentru a identifica o soluție de plată eșalonată a sumelor restante. Lia Savonea a ținut însă să remarce diferența dintre actualul Executiv și cel condus anterior de Ilie Bolojan.

”Consider că este prematur să mă pronunţ asupra unor eventuale propuneri înainte ca acestea să fie prezentate şi discutate în cadrul unui dialog instituţional. Cred că este firesc să avem mai întâi discuţii oficiale cu reprezentanţii actualului Guvern, cu atât mai mult cu cât am remarcat o schimbare semnificativă şi binevenită de abordare faţă de Guvernul anterior, reflectată, până în prezent, într-un discurs echilibrat, constructiv şi într-o deschidere reală către dialog”, a spus Lia Savonea pentru Cotidianul.

Șefa instanței supreme precizat că apreciază schimbarea de atitudine a noului Guvern.

”Apreciem această schimbare de atitudine şi considerăm că este important să acordăm dialogului instituţional şansa de a conduce la soluţii concrete, care să ţină seama atât de drepturile recunoscute magistraţilor, cât şi de principiile statului de drept”, a declarat Lia Savonea.

Ce a spus premierul Luca Niculescu

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat, marți, că vor exista propuneri de eşalonare a plăţii celor 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante ale magistraţilor.

”Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti şi să îşi achite obligaţiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuţie, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eşalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului, ca jurnalist, diplomat, coordonator al procesului de aderare la OCDE, şi acum ca prim-ministru. Cred că trebuie să avem dialog şi cred că trebuie să găsim înţelegere, pentru că vor exista propuneri de eşalonare”, a afirmat Luca Niculescu marți seară, la TVR.