Moscova acuză Europa că este „indecisă“ atunci cand vine vorba de reluarea dialogului. „Nici măcar nu au reușit să decidă cine poate vorbi în numele lor la viitoarele negocieri privind Ucraina”

Kremlinul a anunțat, vineri, că Europa are dificultăți în a decide cine o va reprezenta la viitoarele negocieri privind asigurarea securității continentului, în cadrul unui potențial acord de încetare a războiului din Ucraina.

Statele Unite, Rusia și Ucraina vor relua oficial negocierile de pace în format trilateral săptămâna viitoare, în perioada 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). Întâlnirea, confirmată de emisarul special american Steve Witkoff și de Kremlin, reprezintă prima rundă de discuții diplomatice directe organizată din februarie.

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Întrebat, vineri, despre rolul pe care l-ar putea juca Europa în viitoarele negocieri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că, în cele din urmă, aceasta va trebui să se implice, dar a adăugat că, până în prezent, oficialii europeni au avut dificultăți în a prezenta o poziție unitară.

„În ceea ce privește eventualele idei ale europenilor, nu am primit niciuna. Nu avem cunoștință de vreuna. Ele nu au ajuns la noi. Când vine vorba despre tema acordului, nu am ce să spun pe acest subiect. Pot doar să repet acest lucru”, a declarat Peskov reporterilor în cadrul unei conferințe de presă zilnice. „Într-un fel sau altul, discuția se va îndrepta către viitorul sistem de securitate din Europa atunci când se va vorbi despre garanții reciproce de securitate între Rusia și Ucraina”, a adăugat Peskov. „Desigur, la un moment dat, va fi imposibil să se realizeze acest lucru fără implicarea europenilor.”

Cu toate acestea, a afirmat el, europenii „nici măcar nu au reușit încă să decidă cine poate vorbi în numele lor”, ceea ce, în opinia sa, constituie un semn de „indecizie și reticență” în a stabili relații cu Rusia.

Declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului vin la câteva zile după ce prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele finlandez Alexander Stubb au purtat o discuție telefonică cu președintele Vladimir Putin pentru a discuta despre negocierile în curs privind încetarea războiului din Ucraina.

Atât Finlanda, cât și Norvegia au precizat că liderii lor au vorbit în calitate de reprezentanți ai țărilor respective și nu au vorbit în numele Europei în ansamblu. Cu toate acestea, convorbirea telefonică cu Putin a fost întâmpinată cu critici din partea unor lideri europeni.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat că este „foarte sceptică” față de această inițiativă și că nu crede că Rusia dorește pacea cu Ucraina sau cu Europa.

Støre a apărat convorbirea telefonică cu Putin, afirmând că era important ca liderul rus să audă opiniile europenilor direct, și nu prin intermediari, cum ar fi oficialii administrației Trump care se străduiesc să medieze un acord de pace.