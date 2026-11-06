Fosta directoare TVR avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune. Ce SMS a primit Doina Gradea și cum a reacționat

Fosta directoare a Televiziunii Române, Doina Gradea, avertizează, într-o postare pe rețelele sociale, asupra unei noi metode prin care escrocii încearcă să îi păcălească pe români și să le fure banii. Aceasta a publicat o fotografie cu un SMS în care era informată că ultima plată pentru abonamentul Netflix a fost respinsă și că riscă să îi fie suspendat contul.

În captura de ecran postată de Doina Gradea, mesajul imită o notificare din partea platformei de streaming Netflix, prin care aceasta este îndemnată să își reînnoiască plata accesând un link.

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Mesajul conține și un link către o pagină de plată, cu adresa „plata-mea.com/netflix”, care nu aparține domeniului oficial al platformei. În plus, SMS-ul este scris fără diacritice, iar formularea încearcă să creeze un sentiment de urgență prin avertismentul privind suspendarea contului.

Cum a reacționat fosta directoare TVR după ce a primit SMS-ul

Fosta directoare a Televiziunii Române a atras atenția asupra modului în care escrocii încearcă să profite de neatenția oamenilor. Aceasta a explicat că își achitase abonamentul Netflix cu doar câteva zile înainte de a primi mesajul și că tranzacția apărea ca fiind în regulă.

În finalul acleiași postări, Doina Gradea le-a cerut urmăritorilor săi să distribuie avertismentul și să fie atenți la astfel de tentative de înșelăciune.

„Ultima mizerie pe care o fac hackerii să fure bani. Îți dau sms de pe acest nr scurt sau altul ca nu ai făcut plata la Netflix. Culmea, eu am făcut acum câteva zile și îmi pare tranzacție OK. Rog să dați share și să fiți atenți la ce se întâmplă cu mesajele primite”, a scris Doina Gradea pe Facebook.

DNSC: Un nou scenariu de fraudă folosește identitatea Netflix

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, joi, asupra unui nou scenariu de fraudă online raportat de utilizatorii din România, în care atacatorii folosesc identitatea platformei Netflix pentru a obține datele cardurilor bancare ale victimelor.