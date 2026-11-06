Parada taurilor românești. 18 bovine valoroase, expuse de fermieri. „Toți sunt vedete”

18 tauri din rase atent selecționate, cu pedigree și valoare genetică verificată, au fost prezentați în cadrul unei parade dedicate ameliorării efectivelor de bovine din fermele românești.

Exemplarele sunt crescute în baza unor registre genealogice și atent evaluate din punct de vedere genetic, fiind selectate pentru a contribui la îmbunătățirea raselor și la creșterea productivității în zootehnie.

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„Animalele pe care le-ați văzut astăzi în ring vin cu caractere puternice ca să completeze eventualele defecte ale părinților. Aici mergem și vorbim de fenomene fenotipice cat și și de producție. Adică un tăuraș de genul ăsta folosit poate să ducă de la mama de 5 mii de kg de lapte lactație întreaga de 305 zile poate să duc la 5.500-6 mii de kg de lapte”, spune Gheorghe Bâlteanu, director Semtest Craiova SA.

„Toți sunt vedete, fiecare provine dintr-o anumită zonă. Numele le dăm noi după cum ne apare. Noi dăm numele. Am zis domne asta parcă e desenat când l-am văzut ca noi îi urmărim de la naștere îi vedem atunci am zis domne asta e pictat, e Picasso”, spune Mircea Dumitru, Președintele asociației crescătorilor de vaci bălțata românească de tip Simental de la Brașov.

Scopul paradei a fost ca fermierii să obțină rezultate mai bune cu efective mai mici. Practic, prin ameliorare genetică, se urmărește ca acolo unde acum sunt necesare 10 bovine pentru o anumită producție, pe viitor să fie suficiente doar 8.

Evenimentul și-a propus să promoveze valoarea genetică a taurilor românești și importanța selecției în dezvoltarea fermelor performante.