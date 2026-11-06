Premierul Luca Niculescu intervine pentru salvarea Liberty Galați de la faliment. A convocat de urgență Comitetul Interministerial: Sunt în joc 2.400 de locuri de muncă

Guvernul condus de premierul Luca Niculescu încearcă să evite falimentul Combinatului Siderurgic Liberty Galați, în condițiile în care termenul-limită pentru aprobarea planului de restructurare este 9 noiembrie.

Luca Niculescu a convocat, vineri, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial responsabil de protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA, informează stiripesurse.ro.

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Guvernul anunță măsuri pentru protejarea celor 2.400 de salariați activi și negocieri cu cinci mari investitori interesați de combinat.

Executivul cere creditorilor să aprope planul de restructurare înainte de 9 noiembrie

În cadrul reuniunii Comitetului Interministerial, coordonată de vicepremierul Marian Neacșu, administratorii concordatari au prezentat noua variantă a planului de restructurare pentru Combinatul Siderurgic Galați.

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, membrii Comitetului au recomandat creditorilor să aprobe documentul, având în vedere importanța strategică a combinatului pentru economia românească și necesitatea identificării de soluții pentru a continua activitatea.

Aprobarea planului până la termenul 9 noiembrie ar permite evitarea intrării combinatului în faliment.

Guvernul atenționează că un asemenea scenariu ar avea consecințe economice negative și ar duce la pierderea locurilor de muncă și ar pune în primejdie un obiectiv industrial strategic.

Ce se întâmplă cu salariile celor 2.400 de angajați

Una din măsurile anunțate de Executiv vizează asigurarea veniturilor pentru cei 2.400 de salariați activi ai combinatului.

Ministerul Muncii urmează să prelungească, pentru o perioadă suplimentară de 6 luni, plata drepturilor salariale din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Măsura are ca obiectiv protejarea angajaților în perioada în care sunt căutate soluții pentru viitorul combinatului siderurgic.

Cinci mari investitori, interesați de Liberty Galați

În următoarele 6 luni, autoritățile și reprezentanții implicați în procesul de restructurare vor derula negocieri directe cu 5 investitori mari care vor să cumpere combinatul.

Trei dintre aceștia au analizat deja posibilitatea realizării unei investiții la Liberty Galați, potrivit Guvernului.

Discuțiile cu potențialii investitori vor avea loc în intervalul în care este prevăzută și prelungirea mecanismului de plată a salariilor.

Executivul urmărește astfel identificarea unei soluții care să permită păstrarea capacităților de producție și a locurilor de muncă.