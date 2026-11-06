Regele Belgiei i-a respins demisia premierului Bart De Wever. Ce se întâmplă mai departe

Belgia evită scenariul în care devine a doua țară membră UE după Spania care convoacă alegeri parlamentare anticipate în acest an. Regele Philippe a refuzat să-i accepte demisia conservatorului Bart De Wever din funcția de premier în urma eșecului negocierilor bugetare.

Monarhul belgian a purtat discuții cu liderii celor cinci partide din coaliția de guvernare. Toți s-au angajat să facă concesii pentru a ajunge la un compromis, a anunțat palatul regal într-un comunicat publicat vineri.



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Partidele de dreapta și stânga din coaliție nu au reușit să ajungă la un acord pentru reformele fiscale și stabilirea unui buget pentru 2027 și al unui pachet de austeritate pentru economisirea a 10 miliarde de euro până în 2029, având în vedere deficitul de 5,2% din PIB.

„Toți și-au reafirmat hotărârea de a ajunge la un acord privind o traiectorie bugetară solidă pentru următorii trei ani. Regele a subliniat necesitatea de a găsi echilibrul potrivit între păstrarea coeziunii sociale și stimularea creșterii economice. Fiecare lider s-a angajat să susțină spiritul de compromis și simțul responsabilității pentru a realiza acest lucru.”, a comunicat Palatul Regal după consultări.

De Wever este programat să raporteze situația regelui pe 16 noiembrie 2026. Membru al partidului Noua Alianță Flamandă, politicianul conservator este prim-ministrul Belgiei din 3 februarie 2025.

Sursa Foto: Hepta