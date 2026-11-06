Armenia vrea în Uniunea Europeană. Premierul Nikol Pașinian vrea să scoată țara de sub influența ruseacă

Armenia vrea să își depună oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE) cel târziu în 2028. Premierul Nikol Pașinian a transmis că obiectivul acestui demers este de a oferi poporului armean o direcție de viitor complet nouă și stabilă. Rușii au impus deja restricții comerciale Armeniei.

„Am început un proces care vizează să creeze o alternativă pentru ca poporul nostru să aibă posibilitatea de a alege”, a declarat șeful guvernului armean în cadrul unei conferințe de presă. El a subliniat că procesul se va finaliza în 2027 sau 2028 prin depunerea oficială a documentelor,etapă menită să deschidă demersurile pentru statutul de membru cu drepturi depline în blocul comunitar.

Avertismente și sancțiuni din partea Rusiei

Planurile europene ale Armeniei au provocat reacții dure la Moscova. Oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri că integrarea în Uniunea Europeană este incompatibilă cu menținerea statutului de membru în Uniunea Economică Euroasiatică. Totodată, aceștia au pledat pentru organizarea unui referendum național care să valideze dorința guvernului de reorientare spre Occident. Tensiunile se resimt deja și la nivel economic. În decursul acestui an, Rusia a impus restricții comerciale asupra exporturilor agricole armene și a amenințat cu eliminarea tarifelor reduse la energie de care beneficiază Erevanul. Decizia Armeniei de a schimba tabăra strategică vine cu riscuri economice și sociale majore. Rusia rămâne principalul său partener comercial, principala piață pentru exporturi și furnizorul esențial de armament și energie.

Relația tensionată cu Moscova

Deși Armenia privește clar către Occident, premierul a precizat că nu intenționează, cel puțin imediat, să părăsească Uniunea Economică Eurasiatică (UEE), o alianță comercială care reunește mai mulți aliați ai Rusiei.

Totuși, pe plan militar, distanțarea este deja activă. Nikol Pașinian a reafirmat că țara sa a devenit „dezinteresată” de Organizația Tratatului pentru Securitate Colectivă (OTSC) – o alianță militară coordonată de Moscova –, structură în cadrul căreia Erevanul și-a înghețat deja participarea.

Relațiile dintre Moscova și Erevan s-au deteriorat în ultimii ani. Nemulțumirile au escaladat după înfrângerea militară a Armeniei în fața Azerbaidjanului din 2020 și, mai ales, în urma recuceririi enclavei disputate Nagorno-Karabah de către Baku în 2023.Acuzând Rusia, aliata sa tradițională, că nu a oferit protecția necesară, fosta republică sovietică a început să își regândească complet strategia de politică externă.