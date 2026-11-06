Prima pagină » Știri externe » Armenia vrea în Uniunea Europeană. Premierul Nikol Pașinian vrea să scoată țara de sub influența ruseacă

Armenia vrea în Uniunea Europeană. Premierul Nikol Pașinian vrea să scoată țara de sub influența ruseacă

Armenia vrea în Uniunea Europeană. Premierul Nikol Pașinian vrea să scoată țara de sub influența ruseacă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Armenia vrea să își depună oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE) cel târziu în 2028. Premierul Nikol Pașinian a transmis că obiectivul acestui demers este de a oferi poporului armean o direcție de viitor complet nouă și stabilă. Rușii au impus deja restricții comerciale Armeniei. 

„Am început un proces care vizează să creeze o alternativă pentru ca poporul nostru să aibă posibilitatea de a alege”, a declarat șeful guvernului armean în cadrul unei conferințe de presă. El a subliniat că procesul se va finaliza în 2027 sau 2028 prin depunerea oficială a documentelor,etapă menită să deschidă demersurile pentru statutul de membru cu drepturi depline în blocul comunitar. 

Avertismente și sancțiuni din partea Rusiei

Planurile europene ale Armeniei au provocat reacții dure la Moscova. Oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri că integrarea în Uniunea Europeană este incompatibilă cu menținerea statutului de membru în Uniunea Economică Euroasiatică. Totodată, aceștia au pledat pentru organizarea unui referendum național care să valideze dorința guvernului de reorientare spre Occident. Tensiunile se resimt deja și la nivel economic. În decursul acestui an, Rusia a impus restricții comerciale asupra exporturilor agricole armene și a amenințat cu eliminarea tarifelor reduse la energie de care beneficiază Erevanul. Decizia Armeniei de a schimba tabăra strategică vine cu riscuri economice și sociale majore. Rusia rămâne principalul său partener comercial, principala piață pentru exporturi și furnizorul esențial de armament și energie.

Relația tensionată cu Moscova

Deși Armenia privește clar către Occident, premierul a precizat că nu intenționează, cel puțin imediat, să părăsească Uniunea Economică Eurasiatică (UEE), o alianță comercială care reunește mai mulți aliați ai Rusiei. 

Totuși, pe plan militar, distanțarea este deja activă. Nikol Pașinian a reafirmat că țara sa a devenit „dezinteresată” de Organizația Tratatului pentru Securitate Colectivă (OTSC) – o alianță militară coordonată de Moscova –, structură în cadrul căreia Erevanul și-a înghețat deja participarea.

Relațiile dintre Moscova și Erevan s-au deteriorat în ultimii ani. Nemulțumirile au escaladat după înfrângerea militară a Armeniei în fața Azerbaidjanului din 2020 și, mai ales, în urma recuceririi enclavei disputate Nagorno-Karabah de către Baku în 2023.Acuzând Rusia, aliata sa tradițională, că nu a oferit protecția necesară, fosta republică sovietică a început să își regândească complet strategia de politică externă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AGRICULTURĂRăzboiul prețurilor la grâu. Rusia a ieftinit masiv cerealele și trage în jos cotațiile din Portul Constanța
16:47
Războiul prețurilor la grâu. Rusia a ieftinit masiv cerealele și trage în jos cotațiile din Portul Constanța
TENSIUNISecretarul general al NATO afirmă că Europa a achiziționat gaz natural lichefiat din Rusia: „Europa nu este lipsită de defecte”
16:06
Secretarul general al NATO afirmă că Europa a achiziționat gaz natural lichefiat din Rusia: „Europa nu este lipsită de defecte”
MILITARZelenski se plânge că Ucraina n-a primit suma de 16 miliarde $ din ajutorul american convenit anterior
15:41
Zelenski se plânge că Ucraina n-a primit suma de 16 miliarde $ din ajutorul american convenit anterior
CONTROVERSĂJurnalistul MAGA, Tucker Carlson, a întors armele: ”Este sfârșitul erei Trump”
15:39
Jurnalistul MAGA, Tucker Carlson, a întors armele: ”Este sfârșitul erei Trump”
FLASH NEWS🚨 Redacții media au fost evacuate în Irlanda și Marea Britanie după un val de amenințări cu bombă. Un post public a primit un e-mail care anunța o explozie în 45 de minute
15:20
🚨 Redacții media au fost evacuate în Irlanda și Marea Britanie după un val de amenințări cu bombă. Un post public a primit un e-mail care anunța o explozie în 45 de minute
CONTROVERSĂMoscova acuză Europa că este „indecisă“ atunci cand vine vorba de reluarea dialogului. „Nici măcar nu au reușit să decidă cine poate vorbi în numele lor la viitoarele negocieri privind Ucraina”
15:14
Moscova acuză Europa că este „indecisă“ atunci cand vine vorba de reluarea dialogului. „Nici măcar nu au reușit să decidă cine poate vorbi în numele lor la viitoarele negocieri privind Ucraina”
Mediafax
Un politician numit Chris va fi următorul prim-ministru al Noii Zeelande, indiferent de partidul care va câștiga alegerile
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Adevarul
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
Mediafax
SCANDALOS! Lucrătorii unei primării din Suceava au cărat gunoi cu drapelul românesc. Ce spune primarul AUR
Click
Sâmbăta Morților 2027: Ce le este interzis credincioșilor să facă în această zi. Superstiții de Moșii de Toamnă
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Furnicile mai mici alocă o parte mai mare din bugetul lor energetic de repaus creierului
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
ECONOMIEAlexandru Nazare le cere ordonatorilor de credite să vină cu propuneri pentru reducerea cheltuielilor
16:41
Alexandru Nazare le cere ordonatorilor de credite să vină cu propuneri pentru reducerea cheltuielilor
CONTROVERSĂRăzboiul primarilor. Creșterea taxelor locale creează tensiuni. Elena Lasconi spune că va mări taxele, Olguța Vasilescu exclude categoric
16:29
Războiul primarilor. Creșterea taxelor locale creează tensiuni. Elena Lasconi spune că va mări taxele, Olguța Vasilescu exclude categoric
FLASH NEWSNicușor Dan și Ursula von der Leyen au patru teme majore pe agenda întâlnirii de la București. Ce urmează să discute cei doi
16:17
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au patru teme majore pe agenda întâlnirii de la București. Ce urmează să discute cei doi
CONTROVERSĂSimina Tănăsescu vorbește despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în fața reprezentanților celor mai înalte jurisdicții constituționale din 10 țări. Cum a încercat să argumenteze controversata decizie
16:16
Simina Tănăsescu vorbește despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în fața reprezentanților celor mai înalte jurisdicții constituționale din 10 țări. Cum a încercat să argumenteze controversata decizie
ULTIMA ORĂNicușor Dan, discurs în limba franceză la reuniunea Asociației Curților Constituționale Francofone. „Vocea legitimă a cetățeanului riscă să fie acoperită de zeci de mii de conturi false plătite”
16:11
Nicușor Dan, discurs în limba franceză la reuniunea Asociației Curților Constituționale Francofone. „Vocea legitimă a cetățeanului riscă să fie acoperită de zeci de mii de conturi false plătite”

Cele mai noi

Trimite acest link pe