Bărbat deghizat în măicuță, prins de polițiștii locali din Bacău. Cerșește pe stradă, dar este nemulțumit că trecătorii „nu mai pun botul” ca altădată / Câți bani strânge într-o zi bună

Un bărbat care a ridicat cerșetoria la rang de „artă”, deghizându-se în măicuță pentru a primi bani de la trecători, a fost prins din nou de polițiștii locali din Bacău.

Cunoscut deja de autorități pentru aparițiile repetate în acest „rol”, individul a ajuns la cea de-a 12-a abatere în județ, după ce a fost surprins apelând la aceeași strategie, scrie bzi.ro.

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Bărbatul profită de mila oamenilor, purtând haine de călugăriță și cere bani pe stradă.

Polițiștii locali din Bacău au ironizat situația, observând că, deși își schimbă locurile în care cerșește, bărbatul păstrează aceeași deghizare.

„Schimbă localitățile, dar își păstrează ținuta. Și, se pare, are mare încredere în credința și în generozitatea băcăuanilor”, au transmis polițiștii.

Ce le-a spus oamenilor legii despre câștigurile sale zilnice

În timpul discuției cu agenții, bărbatul a fost întrebat de la ce mănăstire provine.

Răspunsurile sale au fost însă improvizate: ba a spus Agapia, ba Văratec.

Mai mult, „măicuțul” a recunoscut că metoda nu îi mai aduce banii de altădată.

„Nu prea mai pun oamenii botul”, a mărturisit acesta, într-o înregistrare publicată de Poliția Locală Bacău.

Chiar și așa, individul a dezvăluit că reușește să strângă, în zilele bune, între 300 și 400 de lei pe zi din donațiile trecătorilor miloși.

A fost prins de 12 ori, dar nu se lasă

Potrivit autorităților locale, bărbatul a fost identificat de 12 ori în județul Bacău, începând cu 2023.

Totuși, acesta nu s-a lăsat păgubaș și continuă „deghizarea”.

De această dată, tentativa de a strânge bani de la trecători nu s-a încheiat prea bine.

Într-o oră, individul strânsese doar 150 de lei, dar a primit o amendă de 200 de lei, ieșind practic pe minus.