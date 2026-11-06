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🚨 Redacții media au fost evacuate în Irlanda și Marea Britanie după un val de amenințări cu bombă. Un post public a primit un e-mail care anunța o explozie în 45 de minute

Redacții media au fost evacuate în Irlanda și Marea Britanie după un val de amenințări cu bombă. Un post public a primit un e-mail care anunța o explozie în 45 de minute
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15:24

UPDATE: Radiodifuzorul britanic Sky a primit o amenințare cu bombă

Radiodifuzorul britanic Sky a relevat vineri că a primit o amenințare de securitate, la câteva ore după radiodifuzorul RTE din Irlanda, potrivit Reuters.

„Sly este una dintre organizațiile media care au primit amenințări cu bombă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Sky.

„Am efectuat o evaluare a securității și am sesizat autoritățile competente. Siguranța și securitatea colegilor noștri reprezintă principala noastră preocupare, iar noi colaborăm îndeaproape cu autoritățile pentru a ne asigura că oamenii și operațiunile noastre rămân în siguranță. Nu ar fi oportun să oferim mai multe detalii în acest moment”.

 

Angajații de la redacțiile media ale RTE, Newstalk și Mediahuis au fost evacuați în urma unor alerte de securitate, pe fondul valului de alerte false cu bombă care a vizat mai multe aeronave și zboruri în Europa la începutul lunii noiembrie 2026.

Un e-mail cu amenințări cu bombă transmis către RTE și alte zeci de organizații de presă din Irlanda și Marea Britanie a declanșat alarma, ducând la evacuarea redacțiilor.  NewstalkFM a anunțat că și birourile Bauer Media au fost evacuate în urma unor amenințări false cu bombă.

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Sediul RTE din Donnybrook a fost evacuat ca măsură de precauție vineri dimineață, fiind prezenți la fața locului membri ai echipajelor de poliție irlandeze.  Angajații care urmau să sosească la birou au fost îndemnați să lucreze de acasă până la încheierea alertei.

RTE a transmis public că siguranța angajaților și a personalului reprezintă prioritatea instituției, iar postul publci a trecut temporar la difuzarea unor emisiuni înregistrate în avans, ca măsură de precauție.

Programul difuzat la Radio 1 a continuat să fie transmis dintr-un vehicul special al radiodifuzorului. RTE a declarat că serviciile normale vor fi reluate cât mai curând posibil, în urma unor consulătări cu poliția.

„Pe baza informațiilor pe care le aveam, am decis că vrem să punem siguranța personalului pe primul loc și să evacuăm clădirile”, a explicat directorul general al instituției, Kevin Bakhurst.

„Este un atac rușinos asupra presei, asupra presei libere și, din păcate, probabil că cei de unde provine nu apreciază cu adevărat importanța presei libere”, a adăugat directorul.

Guvernul Islandei a declarat într-un comunicat oficial că „alertele false cu bombă provoacă teamă, suferință și perturbări pentur oamenii care își desfășoară activitățile cotidiene”.

Autorii amenințărilor formulate nu au fost încă identificați.

Sursa Foto: RTE

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