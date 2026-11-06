Franța se pregătește iar de proteste. Sindicatele anunță mobilizări masive sâmbătă. Câte persoane au fost arestate și câți polițiști au fost răniți în urma demonstrațiilor uriașe de joi

Franța se pregătește iar de proteste. Sâmbăta aceasta, 7 noiembrie, sindicatele organizează mitinguri privind salariile și costul ridicat al vieții. Anunțul a fost făcut la BFMTV de Thomas Vacheron, reprezentant al sindicatului CGT.

„Există organizații sindicale de tineret care fac apel, începând de sâmbătă, în toată Franța, la continuarea mobilizării (…) cu cele zece măsuri de urgență ale lor, pentru că au făcut progrese, așadar mobilizarea este utilă și trebuie să încercăm să o transformăm”, a declarat el.

Noul apel vine după ce joi, 5 noiembrie, 1,6 milioane de oameni au ieșit în stradă în toată Franța, potrivit sindicatului CGT și 575.000, conform Ministerului de Interne.

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Joi, 5 noiembrie, a fost, potrivit atât sindicatelor, cât și Ministerului de Interne de la Paris, cea mai mare zi de mobilizare din această toamnă. Deși datele trebuie încă finalizate, acestea pot fi deja comparate cu cele din 17, 24 și 31 octombrie.

În total, potrivit sindicatelor, 1,6 milioane de persoane au mărșăluit în toată Franța, comparativ cu 800.000 pe 17 și 24 octombrie și 500.000 pe 31 octombrie. Potrivit Ministerului de Interne, pe 17 octombrie au fost 550.000 de persoane în stradă, 410.000 sâmbăta următoare și 320.000 pe 31 octombrie.

În timp ce ziua de 17 octombrie a fost marcată de pagube semnificative și 2.628 de arestări efectuate de forțele de ordine, zilele următoare au fost mai calme. Pe 24 și 31 octombrie, poliția a arestat 1.435, respectiv 779 de persoane.

Ieri, aproximativ 642 de persoane au fost arestate.

Conform unui nou bilanț, actualizat vineri dimineață, forțele de ordine au efectuat 642 de rețineri. De asemenea, 112 polițiști și jandarmi au fost răniți.

Ministerul de Interne a deplâns incidentele „din numeroase orașe”, în special din Rennes, Marsilia, Nantes, Lyon, Bordeaux sau Strasbourg, indicând „grupuri de risc, formate de fiecare dată din câteva sute de militanți radicali și de extremă stânga”.

„Au încercat”, a continuat Ministerul de Interne, „să provoace dezordine în cadrul marșurilor și/sau să pătrundă în zonele interzise, în special în centrele orașelor, care erau protejate în mod special de forțele de securitate internă”.

Ministrul Educației Naționale, Édouard Geffray, promite „sancțiuni” împotriva celor care compromit accesul la sălile de clasă. Potrivit acestuia, interzicerea accesului în sălile de clasă, așa cum fac unii elevi în contextul mișcării liceale, este „ilegală”.