Liana Stanciu, despre începuturile sale la radio. ”Ani de zile am lucrat pe aproape nimic”

Liana Stanciu, în vârstă de 54 de ani, și-a amintit de începuturile sale la radio. ”Ani de zile am lucrat pe aproape nimic” , a mărturisit vedeta.



Liana Stanciu este una dintre cele mai cunoscute voci feminine de radio din România. De asemenea, aceasta este cunoscută și ca prezentatoare de televiziune.

În plan personal, Liana Stanciu și Mihai Georgescu, alias Miță de la ”Bere Gratis”, formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc. Sunt împreună de două decenii și au o fată, Teodora.

La emisiunea ”Întrebarea Mesei Rotunde”, de la Acasă TV, Liana Stanciu a povestit despre începuturile sale la radio. Aceasta a ajuns să lucreze la radio din dorința de a-și putea plăti meditațiile pentru Medicină. de asemenea, vedeta a vorbit și despre salariul pe care l-a avut în acea perioadă.

Liana Stanciu, despre începuturile sale la radio. ”Îmi aduc aminte că primul salariu, cu sau fără ghilimele, a fost o pereche de pantofi”

”Eu am intrat la radio din dorința disperată de a mai face niște bani să-mi plătesc meditațiile. Voiam să urmez Medicina. Am dat admiterea în ’89 și nu am luat. Obsesia mea era să mai dau și în ’90. A venit Revoluția! În anii ’90, într-o cofetărie se asculta un radio și prietenele mele au zis: «Băi, tu te-ai potrivi foarte tare cu asta».

M-am dus să dau concurs și erau 100 și ceva de tineri. A ieșit un domn și a zis: «Cine vrea să înceapă?». M-am dus prima acolo. Mi-au dat un articol despre un președinte lituanian cu nume ciudat, după care mi-au zis să vorbesc despre o trupă pe care o iubesc eu. Și mie îmi plăcea Phil Collins. Cineva mi-a zis: «Îmi place, că ai nervi». Două săptămâni mai târziu, a sunat telefonul fix al mamei. Și… am intrat într-un studio de radio! Mi-a plăcut la nebunie. M-am angajat pe zero lei. Și de atunci nu am mai ieșit din radio”, a mărturisit Liana Stanciu, potrivit click.ro.

”Tot timpul am avut 2-3 joburi și nu pentru că aveam eu dependență de muncă. Dar radioul, la începuturi, a fost prost remunerat. Multă vreme! Îmi aduc aminte că primul salariu, cu sau fără ghilimele, a fost o pereche de pantofi. Ani de zile am lucrat pe aproape nimic. După care am început să câștig încet, puțin, și tot timpul mai era nevoie de încă un job. Am făcut traduceri de filme, traduceri de cărți, prefață pentru cărți… Îmi place mai degrabă să scriu și să citesc. Sunt o generație defectă”, a mai spus aceasta.