Prima pagină » Actualitate » Liana Stanciu, despre începuturile sale la radio. ”Ani de zile am lucrat pe aproape nimic”

Liana Stanciu, despre începuturile sale la radio. ”Ani de zile am lucrat pe aproape nimic”

17 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Liana Stanciu, despre începuturile sale la radio. ”Ani de zile am lucrat pe aproape nimic”
Galerie Foto 18
Liana Stanciu, despre începuturile sale la radio

Liana Stanciu, în vârstă de 54 de ani, și-a amintit de începuturile sale la radio. ”Ani de zile am lucrat pe aproape nimic” , a mărturisit vedeta.

Liana Stanciu este una dintre cele mai cunoscute voci feminine de radio din România. De asemenea, aceasta este cunoscută și ca prezentatoare de televiziune.

În plan personal, Liana Stanciu și Mihai Georgescu, alias Miță de la ”Bere Gratis”, formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc. Sunt împreună de două decenii și au o fată, Teodora.

La emisiunea ”Întrebarea Mesei Rotunde”, de la Acasă TV, Liana Stanciu a povestit despre începuturile sale la radio. Aceasta a ajuns să lucreze la radio din dorința de a-și putea plăti meditațiile pentru Medicină. de asemenea, vedeta a vorbit și despre salariul pe care l-a avut în acea perioadă.

Liana Stanciu, despre începuturile sale la radio. ”Îmi aduc aminte că primul salariu, cu sau fără ghilimele, a fost o pereche de pantofi”

”Eu am intrat la radio din dorința disperată de a mai face niște bani să-mi plătesc meditațiile. Voiam să urmez Medicina. Am dat admiterea în ’89 și nu am luat. Obsesia mea era să mai dau și în ’90. A venit Revoluția! În anii ’90, într-o cofetărie se asculta un radio și prietenele mele au zis: «Băi, tu te-ai potrivi foarte tare cu asta».

M-am dus să dau concurs și erau 100 și ceva de tineri. A ieșit un domn și a zis: «Cine vrea să înceapă?». M-am dus prima acolo. Mi-au dat un articol despre un președinte lituanian cu nume ciudat, după care mi-au zis să vorbesc despre o trupă pe care o iubesc eu. Și mie îmi plăcea Phil Collins. Cineva mi-a zis: «Îmi place, că ai nervi». Două săptămâni mai târziu, a sunat telefonul fix al mamei. Și… am intrat într-un studio de radio! Mi-a plăcut la nebunie. M-am angajat pe zero lei. Și de atunci nu am mai ieșit din radio”, a mărturisit Liana Stanciu, potrivit click.ro.

”Tot timpul am avut 2-3 joburi și nu pentru că aveam eu dependență de muncă. Dar radioul, la începuturi, a fost prost remunerat. Multă vreme! Îmi aduc aminte că primul salariu, cu sau fără ghilimele, a fost o pereche de pantofi. Ani de zile am lucrat pe aproape nimic. După care am început să câștig încet, puțin, și tot timpul mai era nevoie de încă un job. Am făcut traduceri de filme, traduceri de cărți, prefață pentru cărți… Îmi place mai degrabă să scriu și să citesc. Sunt o generație defectă”, a mai spus aceasta.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE România, cele mai ieftine alimente din Europa. Bugetul alocat mâncării, printre cele mai mari pe continent
13:46
România, cele mai ieftine alimente din Europa. Bugetul alocat mâncării, printre cele mai mari pe continent
Miruță, amendat cu 15.000 de lei de AMEPIP. „Este un maxim al ridicolului”
13:37
Miruță, amendat cu 15.000 de lei de AMEPIP. „Este un maxim al ridicolului”
SPORT Cu ce fotbalist celebru român s-a întâlnit Nicușor Dan la Londra
13:12
Cu ce fotbalist celebru român s-a întâlnit Nicușor Dan la Londra
BREAKING NEWS Șpagă negociată pe butoane de telecomandă. Gândul prezintă înregistrări ambientale audio – video în dosarul fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Procentul din șpagă, discutat și la restaurant: „Când am fost la el în curte, el a zis: „9”, mi-a arătat pe telecomandă. Tu mi-ai zis de 6 – știi?”
13:02
Șpagă negociată pe butoane de telecomandă. Gândul prezintă înregistrări ambientale audio – video în dosarul fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Procentul din șpagă, discutat și la restaurant: „Când am fost la el în curte, el a zis: „9”, mi-a arătat pe telecomandă. Tu mi-ai zis de 6 – știi?”
ACTUALITATE Un testament cu cântec. O badantă din Italia moștenește toate bunurile unui bătrân, casa și conturile
13:01
Un testament cu cântec. O badantă din Italia moștenește toate bunurile unui bătrân, casa și conturile
ULTIMA ORĂ Trupul Rodicăi Stănoiu nu a fost ridicat de la INML. Rudele ar refuza să plătească pentru reînhumare. Primăria ar putea achita procedura
12:48
Trupul Rodicăi Stănoiu nu a fost ridicat de la INML. Rudele ar refuza să plătească pentru reînhumare. Primăria ar putea achita procedura
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
De ce creierul preferă să țină minte gândurile și experiențele negative?

Cele mai noi