Liderii AUR, amenințați în noaptea ALEGERILOR de staff-ul lui Nicușor Dan? Piperea: „Ni s-a spus pe față vor fi arestați niște lideri”

Gheorghe Piperea a făcut dezvăluiri despre noaptea alegerilor, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, și a susținut că liderii AUR au fost amenințați de cei din „staff-ul celorlalți” că vor fi „că vor fi arestați sau băgați în dubă”, sau că s-ar putea face „o cerere de interzicere”. Urmăriți emisiunea integral AICI.
Europarlamentarul AUR a dezvăluit că George Simion era îngrijorat de izbucnirea unor violențe de stradă, în contextul în care, rezultatul alegerilor prezidențiale ar fi indicat un eșec din parte suveraniștilor.
„Eram acolo și era cătrănit pur și simplu speriat de această ipoteză. Dacă rezultatele nu sunt cele pe care le calculaseră ei înainte de exit-polul acela, oamenii vor ieși în stradă și vor ieși cu violențe. Simion a și spus chestiunea asta. A spus că a recunoscut înfrângerea ca să evite vărsarea de sânge.
Adevărul este că nouă ni s-a spus și pe față și în mod insidios că este suficient să apară vreo minimă violență la unul dintre protestele astea și a fost una în ianuarie, au mai fost una pe 1 martie și așa mai departe, încât nu doar că vor fi arestați niște lideri sau băgați în dubă, ca să nu exagerez, ci chiar s-ar putea să ne trezim că se face o cerere de interzicere.Nu pot să spun cine ne-a zis chestia asta. Oameni din staff-ul celorlalți. Eu m-am uitat la ei și le-am spus: „băi, sunteți niște tâmpiți, niște ciudați”. Adevărul este că dacă vine acest mesaj pe mai multe canale, unele dintre ele de încredere, probabil că ajungi să le să le crezi.”, a declarat Piperea.