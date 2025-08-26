Liderii AUR, amenințați în noaptea ALEGERILOR de staff-ul lui Nicușor Dan? Piperea: „Ni s-a spus pe față vor fi arestați niște lideri”

Gheorghe Piperea a făcut dezvăluiri despre noaptea alegerilor, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, și a susținut că liderii AUR au fost amenințați de cei din „staff-ul celorlalți” că vor fi „că vor fi arestați sau băgați în dubă”, sau că s-ar putea face „o cerere de interzicere”. Urmăriți emisiunea integral AICI.

Europarlamentarul AUR a dezvăluit că George Simion era îngrijorat de izbucnirea unor violențe de stradă, în contextul în care, rezultatul alegerilor prezidențiale ar fi indicat un eșec din parte suveraniștilor.