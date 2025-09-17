Prima pagină » Actualitate » Documentul pe care Grindeanu îl pune pe masa premierului, în coaliția de la 11.00/ Bolojan: „Ca să ieșim din fundătură trebuie să corectăm lucrurile”

Documentul pe care Grindeanu îl pune pe masa premierului, în coaliția de la 11.00/ Bolojan: „Ca să ieșim din fundătură trebuie să corectăm lucrurile”

Luiza Dobrescu
17 sept. 2025, 09:53, Actualitate


Liderii coaliției urmează să se întâlnească miercuri, 17 septembrie, pentru o nouă rundă de negocieri pe marginea reorganizării administrative și reformei fiscale. PNL și PSD și-au asumat deblocarea situației în decurs de două săptămâni de după discuția de la Cotroceni, de la începutul lui septembrie. 

UPDATE 10.50

Liderii partidelor de coaliție au ajuns la Guvern. Printre aceștia se află și Varujan Pambuccian, reprezentantul minorităților din România.

UPDATE 10.20

PSD: Eliminarea plafonării crește inflația la 13-15%

PSD nu susține eliminarea acestei măsuri și pune presiune pe premierul Bolojan în această ședință pentru că:

„Este o măsură care a permis reducerea sau înghețarea prețurilor la alimentele de bază si protejarea puterii de cumpărare a populației defavorizate, cu venituri reduse'”, după cum reiese dintr-un document al PSD.

Social-democrații consideră că „eliminarea plafonării ar conduce la o creștere a inflației la 13-15% în următoarele luni.”

„Având în vedere ponderea cheltuielilor cu alimentele cu marjă plafonată în total coș de consum luat în calcul de INS la rata inflației, se estimează că: o creștere medie de 15% a prețului la alimentele de bază plafonate ar crește inflația cu 3,9 pp adică inflația ar ajunge la 13,8%; o creștere medie de 20% a prețului la alimentele de bază plafonate ar crește inflația cu 5,2 pp adică inflația ar ajunge la 15,1%.

In condițiile creșterii explozive a prețurilor (dramatic la energie, plus 66%) și a măsurilor de austeritate pe venituri (tăieri sau înghețări), eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca scăderea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici (care au o pondere ridicată în coșul de consum pentru alimente și energie) să ajungă la 30%”, se arată în același document.

Știrea inițială

Șefii partidelor de coaliție urmează să se întâlnească la ora 11.00, iar subiectele abordate sunt legate de rezolvarea privind măsura plafonării prețurilor la alimentelor de bază.  În subsidiar, se va discuta și despre cheltuielile de salarii plătite din sume de echilibrare provenite de la bugetul de stat, în locul unei reduceri efective cu 10% a posturilor ocupate, respectiv circa 13.000 de angajați. Însă, nu va fi o discuție finală, întrucât premierul se va întâlni în această după amiază cu mai mulți primari din structurile asociative: AMR, ACoR etc.

Cei de la USR au propus ca primăriile care își pot autofinanța cheltuielile cu salariile să beneficieze de un alt grad de libertate față de cele care sunt dependente de sumele primite de la bugetul de stat.

De asemenea, nu este exclusă nici varianta unor negocieri pe marginea majorării cotei de TVA în industria HORECA, începând cu ianuarie 2026, solicitată de Comisia Europeană.

PSD a venit cu o propunere de reducere treptată a numărului de angajați din administrația publică, de 25%.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România are un deficit de 30 de miliarde de lei pe an, între venituri și cheltuieli.

„Ca să ieșim din această fundătură trebuie să corectăm lucrurile(..) România avea printre cele mai mici impozite pe anumite componente.

A doua direcție e să scădem cheltuielile și trebuie să lucrăm pe blocuri mari, cum e în administrația locală. Dacă vrem să echilibrăm puțin lucrurile trebuie să ne reducem cheltuielile. 

Când am văzut că soluția propusă doar zgâria puțin administrația locală, am această responsabilitate față de români. Aceasta a fost condiția: dacă am pus reforma în programul de guvernare, atunci hai să o facem”, a declarat Ilie Bolojan, marți seară, la Antena 3.

