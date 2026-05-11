Schimbare făcută de Instagram. Cum sunt afectați utilizatorii

Dacă folosești Instagram, ca să trimiți mesaje directe prietenilor și familiei, trebuie să știi faptul că această companie a eliminat una dintre funcțiile care asigurau confidențialitatea totală a acestor conversații, scrie Mediafax care citează Express.

Astfel, începând cu 8 mai, Instagram nu mai oferă criptare end-to-end (E2EE) pentru mesajele directe, revenind asupra unei decizii luate de compania-mamă Meta în 2019 de a integra această tehnologie în aplicație.

Introdusă pentru DM-uri în ultimii ani, E2EE asigura că mesajele trimise prin Instagram erau complet sigure, putând fi citite numai de expeditor și destinatar.

E2EE este utilizată în mod implicit în cealaltă aplicație de mesagerie a Meta, WhatsApp, precum și în Facebook Messenger pentru mesajele personale.

Chiar și așa, criptarea E2EE nu era activată în mod implicit în mesajele directe de pe Instagram, ci exista ca o opțiune ascunsă, care trebuia activată manual. Telegram oferă E2EE la fel.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru PCMag că decizia de a elimina opțiunea pentru mesajele private s-a luat deoarece „foarte puține persoane optau pentru mesageria criptată end-to-end în mesajele private. Oricine dorește să continue să trimită mesaje cu criptare end-to-end poate face acest lucru cu ușurință pe WhatsApp”.

Această măsură a fost întâmpinată cu critici din partea experților în confidențialitate.

„Scuza «ratelor scăzute de activare» este o manevră clasică de distragere a atenției din partea marilor companii tehnologice”, a spus Matthew Hodgson, cofondator și CEO al Element, o platformă de comunicații securizate. „Dacă viitorul ar fi cu adevărat privat, confidențialitatea ar fi setarea implicită, nu o opțiune ascunsă pe care Meta o poate elimina atunci când îi convine din punct de vedere financiar. Schimbarea de direcție de astăzi dovedește că, dacă nu deții cheile, nu deții datele. Confidențialitatea reală nu ar trebui să fie supusă unei schimbări de opinie a companiei”.

Mark Zuckerberg a anunțat planurile Meta (pe atunci încă numită Facebook) de a introduce E2EE în produsele sale în 2019, susținând că „viitorul este privat”.

