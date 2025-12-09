Prima pagină » Actualitate » Localitatea din România cu cele mai ieftine imobiliare în decembrie 2025: O garsonieră costă doar 4.990 €

09 dec. 2025, 17:13, Actualitate
Locuințele de tip „cutii de chibrit”, după cum erau denumite înainte de Revoluție, au devenit un fenomen national printre dezvoltatorii imobiliari care vând apartamente cu suprafețe mai mici decât prevede legea la prețuri astronomice. Dar cu puțină răbdare și atenție vă puteți achiziționa o locuință decentă la un preț de nesperat.

IDEI
– am intrat pe olx, am selectat garsoniere de vanzare, luna decembrie
– si am luat-p pe cea mai ieftina

SURSA FOTO-  olx

