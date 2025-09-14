Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp

Nu puține sunt surprizele de care românii au parte pe site-urile de anunțuri, mai ales când vorbim despre „vânători” de oferte imobiliare. Dar un astfel de anunț postat pe olx.ro chiar merită luat în considerare și asta fiindcă într-o localitate se vinde o casă cu doar 5000 de euro.

Iată că nu doar italienii au astfel de oferte, ci și românii – case la numai 5000 de euro bucata!

Ce oferă proprietatea

Iar terenul aferent locuinței este suficient, 1264 de metri pătrați.

Așadar, o casă scoasă la vânzare pe olx.ro atrage atenția datorită prețului extrem de mic. Imobilul este situat în localitatea Ciocile, județul Brăila, și poate fi cumpărat pentru doar 28.689 de lei (aproximativ 5.000 de euro).

Potrivit anunțului, locuința se află pe un teren intravilan de 1.264 mp, din care 335 mp sunt „curți-construcții”, iar restul de 929 mp reprezintă teren arabil. Pe teren se află două clădiri:

C1 – casă de locuit, cu o suprafață construită de 96 mp și utilă estimată la 81 mp. Construită în anii ’60, din paiantă, casa are acoperiș din lemn și tablă, dar finisajele sunt precare și necesită îmbunătățire;

C2 – anexă gospodărească, cu 20 mp construiți și 16 mp utili, construcții tot din paiantă.

Imobilul are trei camere și beneficiază de apă curentă și energie electrică. Accesul se face direct din strada Poliției, pe drum asfaltat, iar terenul are o deschidere de 16,54 metri liniari, mai spune proprietarul în anunț.

Proprietatea se află în partea nordică a comunei Ciocile, la circa 90 de kilometri de municipiul Brăila, într-o zonă rezidențială cu locuințe vechi și noi.

De ce este atât de ieftină casa din Brăila

Dacă vă întrebați de ce este atât de ieftină, ei bine trebuie să știți că locuința este scoasă la vânzare prin licitație publică, ceea ce explică prețul de pornire foarte redus. Construcțiile, vechi de peste 60 de ani, necesită renovare capitală, dar terenul întins și accesul la utilități pot reprezenta avantaje pentru cei interesați.

Astfel de oferte apar periodic pe site-urile de anunțuri, însă rar se întâmplă ca un imobil cu teren de peste 1.200 mp să fie vândut la un preț comparabil cu cel al unei mașini second-hand.

