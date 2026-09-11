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Localnicii așteaptă turiștii. Un turn medieval din Olt, renovat cu un milion de euro

Elena Ailuţoaei
Localnicii așteaptă turiștii. Un turn medieval din Olt, renovat cu un milion de euro
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Investiție majoră într-o localitate din județul Olt. Un milion de euro pentru reabilitarea unui turn medieval din localitatea Fărcașele. Turnul este gata, dar primarul nu poate face angajări pentru un ghid sau îngrijitoare pentru că posturile sunt blocate. Între timp localnicii își fac planuri. Unii cred că vor veni turiștii, alții se bucură că au unde să se adăpostească în caz de dezastre.

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Un monumentul istoric important din județul Olt a fost salvat de la ruină prin intermediul unei finanțări europene accesate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre turnul medieval de la Hotărani, o construcție cu o vechime de aproximativ 500 de ani, ridicată inițial ca punct de observație și veghe.

„În urmă cu doi ani când ne-am apucat de renovare aici ploua prin acoperiș. Era la un pas de prăbușirea. Nu am crezut că vom reuși să obținem finanțare”, spune Viorel Vladu- primar Fărcașele.

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare și restaurare s-a ridicat la un milion de euro, obiectivul fiind pregătit să își deschidă porțile pentru public. Localnicii își fac planuri acum.

„Poate vom deveni stațiune, cine știe”, spune un localnic. Alții fac haz de necaz și spun că e bună lucrarea că se pot adăposti aici în caz de dezastre.

Turnul va putea găzdui expoziţii, lansări de carte, conferinţe, ateliere meşteşuguri şi diferite activităţi educative, sociale sau culturale.

Totodată, în turn au fost montate telescoape astronomice pentru observaţii, iar printre exponate sunt replici ale obiectelor descoperite în timpul cercetărilor arheologice din zonă.

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