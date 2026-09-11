Nicușor Dan pleacă din nou din țară, în plină criză politică

Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 13-14 septembrie, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, organizat la Rovaniemi, în Finlanda, la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo.

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Potrivit Administrației Prezidențiale, la reuniune vor participa mai mulți lideri europeni, printre care cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, și premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, precum și reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene – președintele Consiliului European, António Costa, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Summitul urmărește consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, în condițiile creșterii importanței sale geopolitice, economice și climatice.

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de securitate din spațiul care se întinde „de la Arctica până la Marea Neagră”.

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Nicușor Dan va exprima, de asemenea, disponibilitatea României de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO, atât în regiunea noastră, cât și în spațiul european extins.

Potrivit Administrației Prezidențiale, România este pregătită să se implice în proiecte concrete privind protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică.