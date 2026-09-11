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Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, va fi cununat de ministrul Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup. Nazare a dezvăluit pentru Gândul cum s-au împrietenit

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, va fi cununat de ministrul Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup. Nazare a dezvăluit pentru Gândul cum s-au împrietenit
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și partenera sa, o cântăreață de muzică populară în vârstă de 30 de ani, vor face sâmbătă, 12 septembrie, „pasul cel mare” al relației lor. Viitorii soți vor fi cununați de nimeni altul decât Kyriakos Pierrakakis, omologul grec al lui Alexandru Nazare. Cu o zi înainte de ceremonie, ministrul Finanțelor din Republica Elenă a fost primit de președintele României, Nicușor Dan, într-o vizită oficială la Palatul Cotroceni.

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Alexandru Nazare a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, cum s-a cunoscut cu ministrul de Finanțe grec și cum a ajuns acesta din urmă să îi fie naș de cununie.

„Ne cunoaștem din 2020, din perioada campaniei României pentru găzduirea Centrului European de Competențe în domeniul Cybersecurity, când Kyriakos era ministrul Digitalizării. De atunci, am construit o relație care s-a consolidat constant, prin colaborări pe numeroase dosare și teme europene, iar astăzi suntem și colegi în ECOFIN. Dincolo de relația profesională, faptul că a ales să îmi fie naș este pentru mine o onoare și o bucurie cu totul aparte”, a declarat Nazare, pentru Gândul.

Invitație oficială la nunta lui Alexandru Nazare

O „cravată neagră”, singura cerință a soților Nazare la adresa invitaților

„A fost odată ca niciodată niciodată o întâlnire a două inimi, rânduită de Dumnezeu pentru totdeauna.

Alături de nașii noștri, familia Kyriakos Pierrakakis,

Vă invităm să ne fiți alături în ziua în care vom spune „DA” iubirii eterne!”, este invitația oficială pe care au făcut-o cei doi viitori soți familiei și apropiaților.

Invitație oficială la nunta lui Alexandru Nazare

Ceremonia va avea loc în București, iar singura cerință a organizatorilor în ceea ce privește „dress code-ul” este „Black tie” – adică, obligatoriu, o cravată neagră.

Invitație oficială la nunta lui Alexandru Nazare

Cine este Kyriakos Pierrakakis, ministrul Finanțelor din Grecia și viitorul naș al lui Alexandru Nazare

Kyriakos Pierrakakis s-a născut în anul 1983, la Atena. Este politician și specialist grec în tehnologie și politici publice. A studiat informatica la Athens University of Economics and Business, apoi a obținut diplome de master la Harvard Kennedy School și MIT, în politici publice și tehnologie.

În perioada 2019–2023, a ocupat funcția de ministru al Guvernanței Digitale al Greciei și a fost responsabil de coordonarea digitalizării accelerate a administrației publica. Ulterior, între anii 2023-2025, a fost ministru al Educației, iar, din martie 2025, este ministru al Economiei și Finanțelor.

Din decembrie 2025, este și președintele Eurogrupului, organismul care reunește miniștrii de finanțe din zona euro. Este văzut drept una dintre figurile importante ale guvernului lui Kyriakos Mitsotakis, cu un profil axat pe digitalizare, reformă administrativă, educație și politici economice europene.

Ministrul Finanțelor din Grecia, Kyriakos Pierrakakis

Cu o zi înainte de nunta lui Alexandru Nazare, Kyriakos Pierrakakis a fost primit la Cotroceni de Nicușor Dan

Sosit în România, ministrul Finanțelor din Grecia a fost invitat vineri, 11 septembrie, de președintele Nicușor Dan, într-o vizită oficială la Palatul Cotroceni. Motivul acesteia nu a fost comunicat, însă, din informațiile comunicate de reprezentanții Administrației Prezidențiale, Pierrakakis a vorbit despre diaspora Greciei în România.

Pe de altă parte, cea mai recentă întâlnire oficială dintre Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis a avut loc la Atena, în perioada 5-7 noiembrie 2025, atunci când ministrul Finanțelor din România se afla într-o vizită de lucru. Întâlnirea a avut ca obiectiv consolidarea cooperării economice bilaterale dintre România și Grecia, cu accent pe reformele fiscale și identificarea de oportunități strategice pentru investiții comune în infrastructura energetică, de transport și digitală.

Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis

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