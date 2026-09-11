Curs valutar BNR, vineri, 11 septembrie 2026. Euro și dolarul cresc. Ce se întâmplă cu aurul

Banca Națională a României a publicat vineri, 11 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul american s-au apreciat în raport cu leul, în timp ce francul elvețian a scăzut. O depreciere importantă a fost înregistrată de gramul de aur, care a pierdut peste 5 lei într-o singură zi.

Euro a fost cotat vineri la 5,2557 lei, în creștere cu 0,0020 lei față de joi, când moneda europeană valora 5,2537 lei.

Dolarul american a înregistrat o apreciere mai consistentă. Un dolar valorează 4,5316 lei, cu 0,0152 lei mai mult decât în ședința precedentă.

Francul elvețian a coborât vineri la 5,5628 lei, în scădere cu 0,0079 lei.

În schimb, lira sterlină s-a apreciat și a ajuns la 6,1216 lei, după un avans de 0,0038 lei.

Curs BNR vineri, 11 septembrie

Principalele cotații BNR pentru vineri sunt:

1 euro – 5,2557 lei;

1 dolar – 4,5316 lei;

1 franc elvețian – 5,5628 lei;

1 liră sterlină – 6,1216 lei.

Gramul de aur pierde peste 5 lei

BNR a stabilit pentru vineri un preț de 632,8895 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 5,1981 lei față de ședința precedentă.

Ultima ședință valutară a săptămânii aduce un leu mai slab în raport cu euro, dolarul și lira sterlină, dar o apreciere față de francul elvețian.

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