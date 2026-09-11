Prima pagină » Actualitate » Curs valutar BNR, vineri, 11 septembrie 2026. Euro și dolarul cresc. Ce se întâmplă cu aurul

Curs valutar BNR, vineri, 11 septembrie 2026. Euro și dolarul cresc. Ce se întâmplă cu aurul

Elena Popescu
Curs valutar BNR, vineri, 11 septembrie 2026. Euro și dolarul cresc. Ce se întâmplă cu aurul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Banca Națională a României a publicat vineri, 11 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul american s-au apreciat în raport cu leul, în timp ce francul elvețian a scăzut. O depreciere importantă a fost înregistrată de gramul de aur, care a pierdut peste 5 lei într-o singură zi.

Euro a fost cotat vineri la 5,2557 lei, în creștere cu 0,0020 lei față de joi, când moneda europeană valora 5,2537 lei.

Dolarul american a înregistrat o apreciere mai consistentă. Un dolar valorează 4,5316 lei, cu 0,0152 lei mai mult decât în ședința precedentă.

Francul elvețian a coborât vineri la 5,5628 lei, în scădere cu 0,0079 lei.

În schimb, lira sterlină s-a apreciat și a ajuns la 6,1216 lei, după un avans de 0,0038 lei.

Curs BNR vineri, 11 septembrie

Principalele cotații BNR pentru vineri sunt:

1 euro – 5,2557 lei;

1 dolar – 4,5316 lei;

1 franc elvețian – 5,5628 lei;

1 liră sterlină – 6,1216 lei.

Gramul de aur pierde peste 5 lei

BNR a stabilit pentru vineri un preț de 632,8895 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 5,1981 lei față de ședința precedentă.

Ultima ședință valutară a săptămânii aduce un leu mai slab în raport cu euro, dolarul și lira sterlină, dar o apreciere față de francul elvețian.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMEMORARE Ilie Bolojan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie
15:50
Ilie Bolojan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie
CONTROVERSĂ Preotul Ciprian Mega, trimis în judecată. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea unei mașini
15:47
Preotul Ciprian Mega, trimis în judecată. Procurorii îl acuză că și-a înscenat „persecuția” politică și religioasă prin incendierea unei mașini
REACȚIE Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor în școli, după rezultatele PISA foarte slabe din România
15:19
Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor în școli, după rezultatele PISA foarte slabe din România
FLASH NEWS Nicușor Dan pleacă din nou din țară, în plină criză politică. Președintele merge la un summit în Finlanda
15:12
Nicușor Dan pleacă din nou din țară, în plină criză politică. Președintele merge la un summit în Finlanda
FLASH NEWS Localnicii așteaptă turiștii. Un turn medieval din Olt, renovat cu un milion de euro
14:45
Localnicii așteaptă turiștii. Un turn medieval din Olt, renovat cu un milion de euro
DECES A murit Emma Bonino, fost ministru de Externe italian. A militat pentru drepturile românilor din Italia încă din ultimele luni ale regimului Ceaușescu
14:39
A murit Emma Bonino, fost ministru de Externe italian. A militat pentru drepturile românilor din Italia încă din ultimele luni ale regimului Ceaușescu
Mediafax
Vânzările de șuncă presată s-au prăbușit. Cum se reprofilează supermarketurile
Cancan.ro
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
Bolojan, ironie fină înainte de vizita lui Călin Georgescu la Oradea: „Cei care nu au angajamente au posibilitatea să facă întâlniri”
Mediafax
Și-a bătut amanta, soția l-a reclamat și s-a împușcat în cap. ULTIMELE clipe ale unui GENERAL
Click
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Ce se întâmplă doctore
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
O nouă descoperire dezvăluie cum aveau grijă sauropodele de puii lor
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania
INEDIT În 1807, navigatorii au lăsat câțiva porci pe o insulă pustie. 192 de ani mai târziu, salvatorii au găsit pe Insulele Auckland o rasă foarte specială
16:27
În 1807, navigatorii au lăsat câțiva porci pe o insulă pustie. 192 de ani mai târziu, salvatorii au găsit pe Insulele Auckland o rasă foarte specială
FLASH NEWS Procurorii DIICOT au reținut un tânăr pentru trafic de droguri de mare risc, la un an după ce a fost trimis în judecată pentru aceeași infracțiune
16:04
Procurorii DIICOT au reținut un tânăr pentru trafic de droguri de mare risc, la un an după ce a fost trimis în judecată pentru aceeași infracțiune
FLASH NEWS UE aprobă 6,1 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Kievul va putea cumpăra rachete Patriot din SUA
14:47
UE aprobă 6,1 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Kievul va putea cumpăra rachete Patriot din SUA
ANUNȚ Primăria Capitalei a terminat evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, și anunță începerea lucrărilor
14:42
Primăria Capitalei a terminat evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, și anunță începerea lucrărilor
EXCLUSIV Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, va fi cununat de ministrul Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup. Nazare a dezvăluit pentru Gândul cum s-au împrietenit
14:37
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, va fi cununat de ministrul Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup. Nazare a dezvăluit pentru Gândul cum s-au împrietenit
PORTRET Cine era generalul Dorin Ioniță, găsit împușcat în Prahova. A condus Forțele Întrunite și Parada Militară de 1 Decembrie
14:28
Cine era generalul Dorin Ioniță, găsit împușcat în Prahova. A condus Forțele Întrunite și Parada Militară de 1 Decembrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe