Primăria Capitalei a terminat evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, și anunță începerea lucrărilor

JUSTIȚIE Soția lui Nicolas Maduro cere să fie eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu din cauza afecțiunilor cardiace grave
16:43
Evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, s-a încheiat și a rezultat un raport de 500 de pagini care a fost predat dirigintelui de șantier, anunță Primăria Capitalei. Echipele specializate au verificat și apartamentele din cele cinci scări învecinate, pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări. Urmează organizarea de șantier și punerea în siguranță a imobilului, transmit reprezentanții municipalității.
”Am terminat evaluarea blocului din Rahova! Așa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri și au făcut măsurători cu un aparat numit „deformetru”, anunță reprezentanții municipalității.