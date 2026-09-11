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Primăria Capitalei a terminat evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, și anunță începerea lucrărilor

Primăria Capitalei a terminat evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, și anunță începerea lucrărilor
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Evaluarea blocului din Rahova, afectat de explozie, s-a încheiat și a rezultat un raport de 500 de pagini care a fost predat dirigintelui de șantier, anunță Primăria Capitalei. Echipele specializate au verificat și apartamentele din cele cinci scări învecinate, pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări. Urmează organizarea de șantier și punerea în siguranță a imobilului, transmit reprezentanții municipalității.

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PMB: Am terminat evaluarea blocului din Rahova

”Am terminat evaluarea blocului din Rahova! Așa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri și au făcut măsurători cu un aparat numit „deformetru”, anunță reprezentanții municipalității.

Încep lucrările de punere în siguranță a blocului

”A rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini, predat a doua zi, miercuri, dirigintelui de șantier.
A fost deja analizat, sunt câteva puncte de clarificat, va fi validat până marți, 15 septembrie.
După care, imediat după, dăm ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul va putea relua organizarea de șantier și va demara lucrările propriu-zise de punere în siguranță a blocului.
Tratăm totul cu multă responsabilitate, transparență și empatie!”,
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