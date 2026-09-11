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A murit Emma Bonino, fost ministru de Externe italian. A militat pentru drepturile românilor din Italia încă din ultimele luni ale regimului Ceaușescu

A murit Emma Bonino, fost ministru de Externe italian. A militat pentru drepturile românilor din Italia încă din ultimele luni ale regimului Ceaușescu Galerie Foto 1
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Emma Bonino, fost ministru de Externe al Italiei și figură importantă a Partidului Radical, a murit la vârsta de 78 de ani. Documentele din Arhiva Senatului Italian evidențiază implicarea sa în sprijinul României. Aceasta a militat pentru drepturile românilor din Italia încă din ultimele luni ale regimului Ceaușescu.

Ea a încetat din viață vineri, la vârsta de 78 de ani, potrivit purtătorului său de cuvânt. Luni, Bonino fusese internată în stare gravă, însă joi a fost scoasă de la terapie intensivă și transferată la o clinică privată.

În 1989, Emma Bonino s-a implicat în apărarea drepturilor românilor și în denunțarea regimului comunist de la București. Alături de radicalii italieni, a organizat proteste în fața ambasadelor României din mai multe capitale europene. Acțiunile sale sunt documentate în arhiva Senatului italian.

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A murit Emma Bonino, fost ministru de Externe italian. A militat pentru drepturile românilor din Italia încă din ultimele luni ale regimului Ceaușescu

A murit Emma Bonino, fost ministru de Externe italian, la 78 de ani. Foto: captură video.

Susținere față de România

În calitate de ministru de Externe al Italiei, Emma Bonino a susținut aderarea României la Schengen. În 2014, a discutat acest subiect cu ministrul român de Externe, Titus Corlățean. De altfel, Bonino a sprijinit și comunitatea românească din Italia. În 2008, a participat la fondarea Federației Asociațiilor Românești din Italia. De asemenea, a criticat public campaniile negative împotriva românilor și a căutat soluții împreună cu oficialii români.

Arestarea Emmei Bonino a condus, în cele din urmă, la legalizarea avortului în Italia

Cariera politică a Emmei Bonino a început cu o infracțiune. În 1974, într-o perioadă în care avortul era ilegal în Italia, ea a mers la o clinică clandestină din Florența pentru a întrerupe o sarcină neplanificată.

„Întorcându-mă cu trenul în timpul nopții, am decis că niciodată nu ar mai trebui ca cineva să îndure această umilință”, spunea Emma Bonino. Un an mai târziu, hotărâtă să scoată avortul din umbră, s-a predat poliției, transformându-și „infracțiunea” privată într-un act public de sfidare.

Arestarea ei a ținut prima pagină a ziarelor, alimentând o campanie care a dus, în cele din urmă, la legalizarea avortului în 1978. De asemenea, a propulsat-o pe Bonino în Parlament din partea Partidului Radical, o formațiune mică, dar neobosită în lupta pentru drepturile civile. Emma Bonino a fost o militantă pasionată pentru justiție socială și egalitate de gen, care a provocat în mod deliberat controverse pentru a-și promova numeroasele cauze, atât pe plan intern, cât și internațional, scrie Reuters.

Bonino a fost aleasă în repetate rânduri în parlamentele italian și european și a deținut funcțiile de ministru de Externe și ministru pentru Afaceri Europene la Roma. De asemenea, a fost un comisar european la Bruxelles. A rămas activă în prima linie a politicii până la o vârstă înaintată, trecând de 70 de ani, și a învins cancerul pulmonar, în ciuda refuzului de a renunța la fumat.

Sursă foto: capturi video Youtube Rai

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