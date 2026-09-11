Comisia Europeană a aprobat vineri o nouă tranșă de 6,1 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei, parte din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Kievului. Fondurile vor putea fi folosite inclusiv pentru achiziționarea de interceptoare PAC-3 pentru sistemele Patriot, produse în Statele Unite.

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a confirmat vineri, la Bruxelles, aprobarea măsurilor de către Comisia Europeană.

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Achiziția de interceptoare PAC-3 Patriot din Statele Unite

O parte din fonduri poate fi folosită pentru achiziționarea de interceptoare PAC-3 pentru sistemele Patriot, produse în Statele Unite. PAC-3 se numără printre puținele sisteme capabile să intercepteze rachete balistice, iar Ucraina le folosește pentru apărarea împotriva atacurilor aeriene rusești.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia într-un mesaj publicat pe X.

„Astăzi, am aprobat suma de 6,1 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina să achiziționeze sisteme de apărare aeriană, rachete, drone și sisteme de război electronic. Datorită acestei aprobări, Ucraina poate achiziționa echipamentele Patriot de care are nevoie pentru a-și proteja spațiul aerian împotriva atacurilor Rusiei. Împreună cu statele noastre membre și cu NATO, vom continua să oferim sprijin Ucrainei. Pentru ca Ucraina să învingă. Pentru ca ea să obțină pacea justă și durabilă pe care o merită.”

Ucraina nu va primi însă imediat noile interceptoare. La nivel mondial există o penurie de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

Statele membre ale UE și-au exprimat sprijinul pentru noua tranșă și pentru achiziția de rachete Patriot la începutul acestei săptămâni. Măsurile aveau nevoie însă de aprobarea finală a Comisiei Europene.

Sprijinul total de apărare acordat Ucrainei de UE în 2026

Prin noua aprobare, UE a autorizat întreaga sumă de 28,3 miliarde de euro prevăzută pentru apărarea Ucrainei în cadrul împrumutului de sprijin pentru acest an.

Până acum, 8,4 miliarde de euro din fondurile destinate apărării au fost plătite. Alte 4,7 miliarde de euro sunt în curs de procesare, potrivit lui Andrius Kubilius.

Fondurile pot fi plătite după ce Ucraina furnizează documentele și facturile necesare pentru verificarea cheltuielilor.

Cinci derogări pentru achiziții din afara UE

În aprilie, statele membre ale UE au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinatacoperirii unei părți din necesarul de finanțare pentru apărare și pentru bugetul țării în 2026 și 2027.

Banii urmează să fie acordați în mai multe tranșe.

Până acum au fost acordate cinci astfel de derogări: trei pentru companii ucrainene care au nevoie să cumpere componente pentru drone din afara UE și două pentru componente produse în Statele Unite, inclusiv interceptoarele PAC-3.

Andrius Kubilius a explicat decizia prin necesitatea ca Ucraina să poată obține rapid echipamentele militare de care are nevoie.