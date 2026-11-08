Localnicii din comuna Rășinari decid asupra unei exploatări miniere printr-un referendum

Locuitorii comunei Rășinari din județul Sibiu sunt chemați să își exprime opțiunea în legătură cu un proiect minier care a generat controverse în comunitate, pe fondul preocupărilor privind impactul asupra mediului, turismului și economiei locale.

Cele trei secții de votare organizate în comună s-au deschis duminică, la ora 07:00, pentru referendumul local privind exploatarea minieră de pe Valea Dobra, a anunțat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

”Începând cu ora 7:00, cele trei birouri electorale ale secțiilor de votare din comuna Rășinari, județul Sibiu, au fost deschise pentru desfășurarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor cu privire la exploatarea minieră de pe Valea Dobra”, a transmis AEP.

Potrivit AEP, votarea se desfășoară între orele 07:00 și 23:00, în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) asigură funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), precum și a platformei de monitorizare a participării la scrutin.

Motivul pentru care se face referendum

Referendumul are loc în contextul intenției companiei Mineral Proiect Invest S.A., prin proiectul MPI Magnesium, de a dezvolta o exploatare minieră de suprafață pe Valea Dobra, în comuna Rășinari.

Proiectul minier a generat dezbateri în comunitatea din Rășinari, localitate din Mărginimea Sibiului cunoscută pentru patrimoniul cultural, tradițiile pastorale și activitățile turistice. Oponenții investiției au exprimat îngrijorări privind posibilele efecte asupra peisajului, mediului și turismului local, notează Mediafax.

Investiția în componenta minieră este estimată la aproximativ 25 de milioane de euro. Proiectul prevede o carieră cu o suprafață de exploatare estimată la aproximativ șapte hectare, în scenariul de funcționare pe 20 de ani.

Primăria Rășinari a cerut reanalizarea proiectului

Înaintea referendumului, Primăria Rășinari a transmis, la 23 octombrie, o adresă către autoritatea națională responsabilă de resursele minerale, prin care a formulat obiecții la proiectul de hotărâre de guvern privind înscrierea zăcământului Valea Dobra în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

Administrația locală a solicitat retragerea proiectului în forma propusă și reanalizarea acestuia, precum și clarificarea documentației și evaluarea efectelor asupra comunității. Primăria a cerut, de asemenea, acces la documentele justificative, organizarea unei dezbateri publice și consultarea autorităților locale și a cetățenilor înaintea adoptării unei decizii.