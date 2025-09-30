Locuiești la casă? Modificările acoperișului pot aduce amenzi uriașe. Când e nevoie de autorizație

Românii care dețin o casă trebuie să fie atenți dacă au în plan să–și modifice acoperișul sau podul. Legislația prevede în mod clar situațiile în care intervențiile necesită autorizație de construcție, precum și consecințele nerespectării regulilor. De altfel, respectarea acestor norme este esențială pentru a evita amenzi sau răspundere penală.

Orice modificare semnificativă a acoperișului, chiar și schimbarea structurii, formei sau înălțimii, ori transformarea podului în mansardă, implică obligația de a obține autorizație de construire. Legea 50/1991 prevede că „poți construi doar dacă ai o autorizație de construire sau de desființare”. Cu toate acestea, reparațiile care păstrează forma inițială a acoperișului și presupun doar schimbarea materialelor nu necesită aprobarea autorităților.

Această claritate legislativă este însă important, deoarece lucrările efectuate fără autorizație se consideră contravenții și se sancționează cu amenzi între 1.000 și 100.000 de lei. În unele cazuri, construirea fără documentele necesare se poate încadra chiar ca faptă penală. Autorizațiile trebuie emise de primărie în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului complet.

Ce trebuie s ă ș tii despre autoriza ț ia de demolare

În cazul demolării unei clădiri, procesul implică obținerea autorizației de demolare, un document obligatoriu ce trebuie solicitat pentru fiecare imobil vizat. Ca să primească aprobarea, solicitanții trebuie să depună mai multe documente: cererea propriu-zisă, copie după actul de identitate, certificatul de urbanism, avizele necesare, actul de proprietate, extrasul de carte funciară, planul cadastral, dovada plății taxelor, documentația tehnică, fotografii ale clădirii, precum și o declarație pe proprie răspundere.

Autorizația de demolare este valabilă 12 luni, iar costurile pentru lucrări variază între 120 și 270 de lei pe metru pătrat, în funcție de tipul construcției și de amploarea lucrărilor. Autoritățile cer ca deșeurile rezultate din demolare să fie sortate, stocate în mod corespunzător și valorificate, fără amestecarea materialelor, potrivit Catalogului European al Deșeurilor.

Ce riscuri sunt dac ă nu respec ț i legea

Cei care fac modificări sau demolări fără a avea autorizație se expun la amenzi considerabile sau chiar la răspundere penală. Materialele care trebuie gestionate corespunzător include beton, cărămidă, lemn, ciment, plastic, materiale cu azbest, plăci ceramice, nisipm gips și vată minerală. Nerespectarea regulilor poate să aibă consecințe grave nu numai juridice, ci și financiare, iar autoritățile sunt stricte în aplicarea sancțiunilor.

Pentru a evita eventualele sancțiuni, proprietarii trebuie să consulte legislația înainte de a interveni asupra acoperișului sau podului. În cazul lucrărilor care schimbă structura, forma sau înălțimea construcției, obținerea autorizației de construire este obligatorie. Mai mult, planificarea corectă a gestionării deșeurilor și respectarea tuturor procedurilor administrative garantează că proiectul va fi legal și sigur pentru mediu și comunitate.

Autorul recomandă:

Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”

Casa mobilă, cu care te poți muta oricând. Are un preț de doar 25.000 de euro, toate dotările și e rezistentă la cutremure