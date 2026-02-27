Prima pagină » Știri » Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”

Adevărul despre „zăpada neagră” a Dianei Buzoianu. Ministra Mediului este contrazisă de fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu. „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”

Cristian Lisandru
27 feb. 2026, 11:23, Știri

Pentru Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, Apelor și Pădurilor, zăpada neagră care a fost văzută pe străzile din București reprezintă un „simbol al poluării” din Capitala României. Ca ministru al Mediului, Diana Buzoianu ar fi trebuit să ofere, totuși, o explicație argumentată, nu una simplistă, însă este și cu strategia „la purtător”. A mai anunțat că numărul stațiilor de monitorizare a calității aerului va fi crescut și că poluarea din București este o, totuși, „moștenire” a trecutului.

Vezi galeria foto
6 poze
  • Ministrul Mediului a spus că toți primarii sunt obligați prin legislația europeană să adopte planuri de gestionare a poluării aerului.
  • Totuși, Bucureștiul nu are un astfel de plan de peste 10 ani, iar România se află în procedură de infringement pe acest subiect.

Dincolo de calitatea aerului din București, unde „îmbunătățirile” sunt așteptate de multă vreme, însă deocamdată totul se rezumă la declarații de intenții și la planuri, problema „zăpadă neagră” s-a transformat într-un subiect de maxim interes național, iar explicația simplistă a Dianei Buzoianu nu a mulțumit pe nimeni.

Zăpada neagră din București, subiect de interes național | Foto – Mediafax

Mai mult, Octavian Berceanu – fostul comisar general al Gărzii de Mediu – a explicat, în detaliu, în exclusivitate pentru Gândul, toată această situație controversată.

Diana Buzoianu: „Dacă această poluare nu ajunge pe zăpadă, în apă și în sol, ajunge în plămânii noștri”

Din declarația dată de ministrul userist al Mediului, motivul pentru care zăpada din București a devenit neagră este poluarea. Zăpada e albă la Poiana Brașov, la Sinaia sau la Rînca, dar bucureștenii au parte de zăpadă neagră după câteva zile de ninsoare.

Foto – Mediafax

Diana Buzoianu pare a nu avea niciun dubiu din acest punct de vedere și, suplimentar, a informat pe toată lumea că poluarea ajunge și în plămâni. Totul se transformă într-o „descoperire” de proporții a ministrului userist al Mediului, similară cu descoperirea apei calde sau a ploii care curge de sus în jos și nu invers.

Șefa de la Mediu a mai precizat și nu vedem „poluarea” în fiecare zi, dar este un „inamic tăcut”.

„Stați o secundă. Dacă această poluare nu ajunge pe zăpadă, în apă și în sol, ajunge în plămânii noștri. Înainte să ne intereseze că ajunge în sol, în apă, în plămâni și mai știu eu pe unde, în canalizări, ea – această poluare – ajunge în plămânii noștri, doar că n-o vedem în fiecare zi, acesta este un inamic tăcut pe care noi nu îl vedem în fiecare zi. De-aia este importantă respectarea legislației mediului”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, la Digi 24.

Octavian Berceanu: „Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București”

În exclusivitate pentru Gândul, Octavian Berceanu – fost comisar general al Gărzii de Mediu – a devoalat, punctual, misterul „zăpada neagră” din București, și a explicat cum s-a ajuns la o astfel de situație pe care Diana Buzoianu – ministrul USR al Mediului – a argumentat-o simplist.

Marele subiect e destul de simplu. Praful se amestecă, treptat, cu scurgerile de ulei, cu particule din plăcuțele de frânare, cu tot ce mai curge – compuși organici volatili de pe țevile de eșapament – și tot amalgamul acesta se amestecă și intră în porozitatea carosabilului.

  • În general, avem smoală pe carosabil, iar smoala este este destul de poroasă și absoarbe aceste particule.
  • Particulele, în mod normal, s-ar curăța prin folosirea unor solvenți și spălarea străzilor, nu doar prin măturare sau spălare doar cu apă, pentru că acea grăsime nu poate fi spălată doar cu apă.
  • Mizeria ar fi scoasă prin folosirea unor solvenți. Dar mizeria a rămas cu anii blocată acolo, în porozitatea asfaltului. Pătrunderea apei și procesul de îngheț – dezgheț a scos toată această mizerie la suprafață.

Foto – Mediafax

Când ai dezgheț pe timpul zilei și ai circulație pe șosea, iar anvelopele de iarnă ridică foarte mult apa – picături foarte fine de mizerie – și ai și vânt, toate lucrurile astea sunt aruncate de pe carosabil pe marginea străzilor și pe zona pietonală.

Așa apare zăpada aceea neagră. Nu maro de la praf, în mod special, ci neagră de la particulele strânse în asfalt.

Apa – în timpulul procesului de îngheț – dezgheț – a săpat în astfalt, chiar și bucăți microscopice de bitum sunt scoase, roțile mașinilor le-au aruncat în aer, vântul le-a spulberat pe margine.

Din punct de vedere chimic, toată mizeria asta era strânsă molecular și făcea priză cu bitumul, produs derivat al petrolului.

Nu e vorba despre poluarea în sine a aerului, pentru că n-a nins cu praf saharian zece zile peste București. Mizeria vine din porozitatea bitumului, unde s-a strâns.

Și mai este o explicație. Toată această mizerie s-a depus în porozitatea cimentului de pe blocuri – un burete care ține poluare – și s-a întâmplat același proces. Când s-a dezghețat și a bătut vântul, toată mizeria a fost aruncată peste zăpada albă”, a declarat Octavian Berceanu, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul
10:56
În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul
ULTIMA ORĂ Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău
08:49
Revoltă la Mangalia pentru salariile promise de Radu Miruţă. Luni, angajaţii şantierului naval din Mangalia încearcă şi la ministrul Irineu Darău
DECLARAȚII EXCLUSIVE Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
06:00
Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
CONTROVERSĂ Reabilitarea Casei Coandă costă Academia Română peste 2 milioane de euro, în plină perioadă de austeritate. Cum justifică reprezentanții instituției toate cheltuielile
05:00
Reabilitarea Casei Coandă costă Academia Română peste 2 milioane de euro, în plină perioadă de austeritate. Cum justifică reprezentanții instituției toate cheltuielile
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
ULTIMA ORĂ Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia
11:33
Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
12:27
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința

Cele mai noi

Trimite acest link pe