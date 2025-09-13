Prima pagină » Actualitate » Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer

13 sept. 2025, 19:05, Actualitate
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, SÂMBĂTĂ, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție”, se arată în informarea emisă de IGSU.

Potrivit acesteia, durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute. Populația este sfătuită să raporteze la 112 orice situație care le poate pune în pericol siguranța.

În acest context, IGSU a precizat că teritoriul României nu reprezintă o țintă a atacurilor Federației Ruse și a recomandă cetățenilor să respecte măsurile de siguranță transmise de autorități și să respecte instrucțiunile emise prin sistemul RO-Alert.

