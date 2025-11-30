Când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest simbol universal al sărbătorilor de iarnă

Bradul de Crăciun, simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, aduce lumina și magia în casele oamenilor. Dar când se împodobește și ce semnificații are acest obicei vechi?

De obicei, data la care se împodobește bradul de Crăciun variază în funcție de tradiții și preferințe personale, dar indiferent de momentul ales, acesta reprezintă o ocazie de a crea amintiri de neprețuit alături de cei dragi.

Originea bradului de Crăciun decorat datează din secolul XVI, în regiunile Alsacia și Germania de sud‑vest, unde oamenii aduceau în case ramuri de conifere sau pomi întregi, decorați cu mere, nuci, lumânări și mici figurine, simboluri ale vieții și ale prosperității.

Acest obicei a evoluat rapid, iar în comunitățile creștine, momentul împodobirii a fost legat de noaptea de Ajun, adică 24 decembrie, astfel încât bradul să fie un punct de atracție și lumină exact în seara în care se sărbătorește Nașterea lui Isus, potrivit britannica.com.

În tradiția clasică din Europa, împodobirea bradului în Ajunul Crăciunului avea și un rol simbolic: luminițele reprezentau speranța și lumina care vine în lume, iar decorațiunile aminteau de belșug, familie și protecția casei împotriva spiritelor rele.

Practica s-a păstrat de-a lungul secolelor, devenind standardul tradițional în multe culturi din Europa, și ulterior în întreaga lume.

Astfel, momentul tradițional pentru împodobirea bradului de Crăciun este seara de 24 decembrie, deși, în zilele noastre, unele familii aleg să-l împodobească mai devreme, începând cu începutul lunii decembrie.

Tradiția împodobirii bradului de Crăciun în Ajunul Crăciunului provine din Europa centrală și are origini în secolele XVI–XVII, în special în Germania și Alsacia.

Există câteva motive principale pentru această practică:

Ajunul Crăciunului este noaptea dinaintea Nașterii lui Iisus, iar împodobirea bradului exact în această seară simboliza pregătirea casei pentru primirea Luminii, adică a lui Hristos, și aducea bucurie familiei chiar în momentul în care începea sărbătoarea religioasă. Luminițele de pe brad reprezentau lumina care pătrunde în întuneric, speranță și viață veșnică.

În Europa medievală existau obiceiuri cu „Paradise trees” (pomul Raiului), folosit în spectacolele religioase care aveau loc în Ajun. Aceste pomi erau decorați cu mere, nuci și figurine, simbolizând fructele Edenului și darurile divine.

Așadar, împodobirea bradului în Ajun continuă această tradiție, aducând simbolurile raiului și belșugului direct în case, potrivit sursei citate.

Prin împodobirea bradului în Ajun, bucuria și surpriza erau păstrate pentru copii și pentru întreaga familie, iar bradul devenea un punct central al sărbătorii, decorarea sa fiind asociată cu magia și emoția Crăciunului.

De-a lungul timpului, bradul se împodobea în Ajun în majoritatea regiunilor creștine din Europa, apoi s-a extins în lume, chiar dacă astăzi unii preferă să-l pună mai devreme, la începutul lunii decembrie, pentru a prelungi atmosfera sărbătorilor.

Când se împodobește bradul, în zilele noastre

Astăi, obiceiurile legate de împodobirea bradului de Crăciun s-au schimbat semnificativ comparativ cu tradiția clasică, când bradul era decorat în Ajunul Crăciunului. În zilele noastre, tot mai multe familii aleg să împodobească bradul mai devreme, dorind să se bucure de atmosfera sărbătorilor cât mai mult timp.

Astfel, în cele mai multe țăril europene, dar și în SUA, perioada preferată pentru decorarea bradului este sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.

Astfel, luminițele, globurile și decorațiunile creează o atmosferă festivă în întreaga casă pe toată durata lunii decembrie, prelungind magia Crăciunului.

În orașele mari și în spațiile publice, cum ar fi piețele sau centrele comerciale, bradul este de regulă instalat și împodobit încă din mijlocul lunii noiembrie, pentru a marca oficial începutul sărbătorilor.

În case, însă, alegerea datei depinde însă de preferințele fiecărei familii: unii păstrează tradiția Ajunului, în timp ce alții pun bradul chiar la începutul lunii decembrie pentru a se bucura mai mult timp de decorațiuni.

Un brad artificial poate fi păstrat în stare perfectă pe toată luna, iar cel natural, ales corect, rezistă mai bine dacă este decorat devreme.

În România, de exemplu, data la care se împodobește bradul de Crăciun variază în funcție de tradiții și preferințe personale:

Mulți consideră Sfântul Andrei (30 noiembrie) ca începutul oficial al sărbătorilor și aleg să împodobească atunci bradul, unele persoane împodobesc bradul pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, dar alții păstrează obiceiul ca bradul să fie împodobit în Ajunul Crăciunului.

Cât timp se lasă bradul împodobit

În tradiția clasică europeană, bradul era lăsat împodobit până la sărbătoarea Bobotezei, pe 6 ianuarie, zi care marchează sfârșitul perioadei festive de Crăciun.

Această dată era simbolică, pentru că perioada dintre Crăciun și Bobotează este cunoscută în calendarul creștin ca timpul în care spiritul sărbătorii rămâne activ, iar casa trebuie să fie plină de lumină și bunăstare.

În țara noastră, această tradiție este păstrată de multe familii, iar bradul se desface după Sfântul Ion sau chiar după Bobotează, pentru a respecta obiceiul și a prelungi atmosfera sărbătorilor.

Totuși, această perioadă poate varia în funcție de preferințele fiecăruia și de tipul bradului. Dacă vorbim despre un brad natural, acesta ar trebui să fie scos din casă înainte ca acele să înceapă să cadă excesiv, de obicei între 6 și 15 ianuarie.

În cazul bradului artificial, acesta poate rămâne decorat mai mult timp, fără risc, chiar și până la jumătatea lunii ianuarie, sau până când familia simte că sărbătorile s-au încheiat.

Alții preferă să-l dea jos imediat după Anul Nou, considerând că perioada festivă s-a încheiat, iar casa trebuie să revină la ritmul normal.