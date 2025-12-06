Prima pagină » Actualitate » Campania electorală s-a încheiat. MAI a anunţat măsurile pe care le-a luat pentru alegerile din 7 decembrie

Campania electorală s-a încheiat. MAI a anunţat măsurile pe care le-a luat pentru alegerile din 7 decembrie

Luiza Dobrescu
06 dec. 2025, 10:05, Actualitate
Campania electorală s-a încheiat. MAI a anunţat măsurile pe care le-a luat pentru alegerile din 7 decembrie

Ministerul Afacerilor Interne anunță că a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie. Au fost înregistrate deja 21 de sesizări cu privire la fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate. 

Campania s-a încheiat oficial la ora 7.00, iar structurile MAI au gestionat perioada electorală fără incidente majore.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a prezentat situația misiunilor derulate în contextul alegerilor locale parțiale ce vor avea loc duminică, 7 decembrie.

„Vă reamintesc că vor fi organizate alegeri pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari din următoarele localități: orașul Găești din Județul Dâmbovița, comunele Remetea – Bihor, Mihai Eminescu – Botoșani, Marga – Caraș-Severin, Dobromir și Lumina – Constanța, Șieu și Poienile de sub Munte – Maramureș, Sopot – Dolj, Valea Ciorii – Ialomița, Vânători – Iași și Cârța – Sibiu”, a transmis reprezentanta MAI.

Din momentul încheierii campaniei electorale este interzisă orice formă de propagandă electorală. Structurile MAI au avut ca principale misiuni menținerea ordinii publice, asigurarea condițiilor de desfășurare a manifestărilor electorale și verificarea sesizărilor privind încălcări ale legislației.

„Pe parcursul campaniei electorale, misiunile au fost îndeplinite cu profesionalism, fără să fie înregistrate incidente deosebite. Au fost organizate 8 manifestări electorale, toate desfășurându-se în condiții de siguranță pentru cetățeni și candidați”.

În total, au fost înregistrate 21 de sesizări privind fapte nelegale, majoritatea legate de afișajul electoral. Treisprezece sesizări s-au confirmat, două au fost infirmate, iar șase sunt în curs de verificare. O sesizare a fost transmisă către AEP, nefiind de competența MAI.

O persoană a fost sancționată cu o amendă de 4.500 de lei pentru distrugerea unui afiș electoral, iar în nouă cazuri se desfășoară cercetări penale.

Sâmbătă, au fost mobilizați suplimentar aproximativ 3.500 de angajați MAI, care se alătură celor peste 25.000 de efective deja prezente în teren.

„Pentru ziua votului, vor fi mobilizați suplimentar aproximativ 5.600 de angajați”, a mai precizat Monica Dajbog.

Sâmbătă, angajații MAI asigură doar protecția transportului buletinelor și materialelor electorale, fără a intra în contact direct cu acestea. Transporturile nu sunt efectuate cu vehicule ale ministerului.

„Secțiile de votare vor rămâne sub protecția efectivelor MAI până mâine dimineață, când vor fi predate președinților birourilor electorale, cu sigiliile intacte”.

Alegătorii pot vota exclusiv la secția la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința. Cei care au reședința stabilită cu mai puțin de 6 luni înainte de scrutin votează doar în localitatea de domiciliu.

Cetățenii români pot vota cu un act de identitate valabil: carte de identitate (inclusiv cea electronică), carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport diplomatic sau de serviciu (cu variantele electronice), ori carnetul de serviciu militar pentru elevii școlilor militare.

Alegătorii din alte state UE care au domiciliul sau reședința în România pot vota pe baza actului de identitate și a documentului care atestă adresa, ori a certificatului de înregistrare sau cărții de rezidență permanentă.

„Cetățenii care vor vota cu cartea electronică de identitate nu trebuie să facă dovada domiciliului sau a reședinței”, a explicat Dajbog, precizând că sistemul informatic SIMPV afișează automat aceste informații la scanare.

Pentru cei fără act de identitate valabil, serviciile de evidență a persoanelor din Buzău, București și din localitățile unde au loc alegerile funcționează și sâmbătă, și duminică, pentru emiterea de cărți de identitate provizorii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei

Ghidul complet al votantului la alegerile la Primăria Capitalei. Cum votezi dacă ai viză de flotant

Recomandarea video

Mediafax
Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Sfântul Nicolae și Legenda lui Moş Nicolae. Ce nume se sărbătoresc azi
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Un tratament comun pentru acnee a fost asociat cu un risc de schizofrenie cu 30% mai mic
EXTERNE Scutul de la Cernobîl trebuie refăcut, spun experții AIEA. Carcasa de 1,5 miliarde € adăpostește unul dintre cele mai periculoase obiecte din lume
12:34
Scutul de la Cernobîl trebuie refăcut, spun experții AIEA. Carcasa de 1,5 miliarde € adăpostește unul dintre cele mai periculoase obiecte din lume
EXTERNE Noapte de foc în Ucraina. Rusia a lansat 704 atacuri aeriene asupra țării, în timp ce SUA și Ucraina desfășoară negocieri de pace la Miami
11:46
Noapte de foc în Ucraina. Rusia a lansat 704 atacuri aeriene asupra țării, în timp ce SUA și Ucraina desfășoară negocieri de pace la Miami
FLASH NEWS Traian şi Maria Băsescu sărbătoresc nunta de aur. Fostul preşedinte a scris: „Martor ne-a fost familia”
11:18
Traian şi Maria Băsescu sărbătoresc nunta de aur. Fostul preşedinte a scris: „Martor ne-a fost familia”
HOROSCOP Două zodii vor trece prin transformări majore până la final de an. Decembrie 2025 e luna evoluțiilor spectaculoase
11:15
Două zodii vor trece prin transformări majore până la final de an. Decembrie 2025 e luna evoluțiilor spectaculoase
ACTUALITATE A început sezonul de schi și pe pârtiile din Transalpina Voineasa
11:10
A început sezonul de schi și pe pârtiile din Transalpina Voineasa

Cele mai noi