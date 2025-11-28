Prima pagină » Actualitate » Te pregătești pentru Crăciun? Cât plătești pentru un brad scos la vânzare de Romsilva, în decembrie 2025

28 nov. 2025, 12:53, Actualitate
Cât plătești pentru un brad scos la vânzare de Romsilva / foto Mediafax

Chiar înainte de luna decembrie a fost dat startul la pregătirile de Crăciun. Încă din această perioadă, clienții au posibilitatea să își achiziționeze un brad de Crăciun, pentru a-l împodobi sau planta în grădină. Pentru aceste sărbători, Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi. Clienții pot alege chiar și variante de brazi mai înalți, de până la 3 metri. Iată prețurile, mai jos, în articol.

Încet și sigur, cetățenii se pregătesc de sărbătorile de iarnă. Mai sunt doar câteva săptămâni până la Crăciun și este, deja, „furnicar” în magazinele și piețele din România. De pe listă nu lipsește, de altfel, bradul natural sau artificial. De data aceasta, Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi, pentru aceste sărbători, notează Cancan.

Cât costă un brad scos la vânzare de Romsilva, în 2025

Însă, cât costă brazii comercializați la ocoalele silvice de Romsilva? Prețurile par a fi mai „prietenoase” pentru buzunarele multor cetățeni. De pildă, pentru un molid de aproape 1,3 metri, prețul este de 17 lei. Pentru un brad de 2-3 metri, un client plătește 39 de lei. Totodată, există și posibilitatea de a opta pentru un brad mai mare de trei metri. Însă, o astfel de solicitare este considerată o comandă specială, iar prețul va fi menționat de comitetul director al direcției silvice, arată sursa citată.

Persoanele care doresc să achiziționeze brazii scoși la vânzare de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva o pot face direct de la ocoalele silvice din mai multe puncte ale țării.

Sursă foto: Mediafax / Alexandru Dobre

